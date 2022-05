Denuncian violencia laboral en el Centro Regional de Hemoterapia

Durante la mañana se llevó a cabo una Asamblea de Trabajadores en el Centro Regional de Hemoterapia, ya que aseguran que desde que asumió la actual Dirección, sufren hostigamientos y violencia laboral.

Víctor Chuquisaca, Secretario Gremial de ATE Salta, en InformateSalta, manifestó que muchos trabajadores se ven violentados por la patronal. "Estamos denunciando hechos de violencia con pruebas, se las presentamos al señor Humacata, secretario de Salud de la Provincia, y esperamos tener respuestas”, afirmó.

Según indicó el secretario, las denuncias vienen desde el 2013. “No se puede desempeñar una buena función en un ambiente laboral que no es sano, donde uno viene porque tiene vocación de servicio y no poder estar seguro, estar tranquilos, llegamos a tener muertes por violencia laboral. No es el único lugar en el que estamos denunciando violencia, a los violentos se los viene beneficiando”, dijo.

Las denuncias estarían acompañadas de audios y pruebas. “No entendemos por qué se siguen manteniendo autoridades jerárquicas que son violentas, no tienen la capacidad de conducir un organismo tan importante. En el hospital del milagro hubo una denuncia por abuso, estamos esperando que se den respuestas contundentes”.

Karina Brito, integrante del Centro, sostuvo que la violencia institucional la ejerce desde la Dirección del Centro, las comenzamos a plantear desde que asumió ésta dirección. E"n lo personal no me siento representada para nada, yo pedí la afectación hacia otra institución”.

Actualmente la directora del Centro Regional de Hemoterapia es Betina Saracino, quien ya había sido denunciada por su incompatibilidad de función y rol privado. En octubre del 2020 fue imputada en una causa por supuestas ventas de plasma desde la empresa privada denominada Servicio de Medicina Transfusional Salta.

“Este cargo debería ser concursado porque son pocos los especialistas. Es una asamblea de trabajadores, pero si se está prestando el servicio. La violencia laboral hay que denunciarla, debemos ejercer nuestro trabajo de la mejor manera”, dijo Brito.