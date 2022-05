Reclamo en el Centro de Hemoterapia: “Nunca tuve animosidad para con nadie”

Luego que trabajadores realizaran una asamblea para denunciar hostigamiento y violencia laboral por parte de la actual conducción del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, a cargo de la institución, en Telefé Salta, explicó que "se trata de solo 4 o 5 personas que de entrada mostraron resistencia a los cambios".

En ese sentido, señaló que si bien “nunca tuvo animosidad para con nadie” quizás hay gente que no le gusta las decisiones que toma. “Hay algunos que permanentemente me contradicen, a mí me han faltado el respeto en más de una oportunidad, sin embargo, no he tomado medidas disciplinarias porque me parece que no sirve para construir puentes”, dijo.

En ese marco, dijo estar abierta al diálogo para que se puedan acercar las partes a los fines de mejorar las relaciones. “Están en todo su derecho a manifestarse, siempre han estado abiertas las puertas de la institución”, expresó.

Para finalizar, indicó que es exigente con los estándares de calidad porque es fundamental para satisfacer todas las necesidades de los salteños en tiempo y forma, en cantidad, calidad, y oportunidad. "Lo más importante son los resultados de la gestión, hoy por hoy tenemos reservas de sangre", concluyó.