Refuerzo de Ingresos: Salteños hacen filas desde la madrugada para poder cobrar el nuevo IFE

A pesar de las bajas temperaturas que comienza a regalarnos el otoño, decenas de salteños pasaron la noche en las afueras del banco Santander Río para conseguir uno de los 30 turnos que diariamente otorga la entidad bancaria.

La gran mayoría de las personas que buscan atención, lo hace por trámites relacionados a su CBU, para poder cobrar el próximo Refuerzo de Ingresos de Emergencia, que se liquidará en dos partes, en mayo y junio.

Desde primeras horas de la mañana, la sucursal de Santander Río de calle España al 600 se encuentra abarrotada de gente que espera ser atendida. A ellos se le suman las filas de jubilados que se acercan a cobrar sus pensiones.

Según indicaron varios de los presentes, el banco otorga solo 30 turnos diarios para trámites, sin embargo, la demanda supera ampliamente ese cupo. Ante esta situación, muchos optaron por hacer fila desde horas de la madrugada para poder acceder a uno de los escasos turnos que otorgan.

“Vine ayer a las 6 am. y ya no había turnos, hoy vine a las 3 am para poder conseguir que me atiendan”, comentó uno de los presentes ante Multivisión Federal. Consultado por el trámite que lo llevó al banco, el usuario comentó que es para acceder a su CBU y poder terminar el trámite del Refuerzo de Ingresos de Emergencia.

“El trámite del CBU nos lo piden para cobrar el bono, sino es imposible cobrarlo. El año pasado nos dieron la tarjeta del Santander Río, no pudimos elegir”, relató otro de los presentes.

Cabe recordar que desde el pasado 28 de abril inició la segunda etapa impuesta por ANSES para completar la segunda etapa de inscripción para acceder al cuarto IFE. La misma se extiende hasta el próximo 7 de mayo, por lo que hay apuro entre las personas que aun no cumplimentaron con todos los requisitos, entre los que está la Clave Única Bancaria.