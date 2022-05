Una falsa alarma de fuego hizo "correr del susto" a la gente de Anses

Como nunca antes a los empleados de las oficinas de Anses se los vio "a las corridas" luego que se activara la alarma de incendios, causando sustos y hasta la evacuación del edificio de calle Jujuy pero todo fue un falso aviso de fuego que se suscitó en la ciudad de Salta.

Las primeras versiones indicaban que, al igual que en el shopping Alto Noa, también había un aviso por amenaza de bomba en la dependencia del organismo nacional, el cual se encontraba concurrido de los afiliados que precisaban cumplimentar sus trámites y que debieron ser evacuados a las calle que se encuentra en obras por estos días.

"Nos sacaron porque aparentemente había un incendio", relató una usuaria al medio Todo Salta Noticias quien no ocultó su malestar por las demoras en verificar qué era lo que había ocurrido con esta alerta, sino también por las típicas complicaciones en la atención de los empleados. "Yo estoy aquí desde las 6.00 de la mañana, me morí de frío, me morí de hambre y nos sacan, no nos dicen nada", recalcó.

"Me dicen que había fuego, pero aquí no hay humo, ¡no hay nada!"

El medio pudo hablar con Walter Chávez de Bomberos Voluntarios quien salió a aclarar que fue nada más que un susto. "Afortunadamente no ocurrió nada salvo una activación de una alarma del primer piso, como consecuencia de una persona que tenía disminuida sus capacidades motrices que, sin querer, la activó", explicó.

En este punto resaltó que, si bien no había fuego, humo ni rastros de algún incendio o similar, al activarse una alarma debe desplegarse todo el protocolo de actuaciones y por eso se procedió a la presencia de los bomberos como así la evacuación de la gente.

Concluido el trabajo de prevención, afuera quedaba el malestar de la gente ya que, con los trámites demorados o retrasados, aún aguardaban para este mediodía que los empleados reingresaran al edificio.