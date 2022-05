Siguen los problemas con el bar de Tartagal: “Lo único real es que la bulla sigue”

Las denuncias por ruidos molestos contra el bar Jurasicc Drink, de la localidad norteña de Tartagal, continúan. Pese a que desde la Municipalidad aseguran que cumple con la habilitación y los decibeles, siguen los reclamos.

Sarah Esper, la reconocida abogada y vecina, que los denunció, realizó una nueva transmisión en vivo en la que cuestionó a la Municipalidad por imponerle peritos de parte para que realicen el informe desde dentro de su vivienda.

La mujer detalló que con una notificación le informaron que el 22 de abril entre las 23 y las 0, una escribana y un ingeniero iban a acercarse a su propiedad a medir el sonido que ingresa desde el bar lindero.

“Cuando uno coloca un perito de parte, en cualquier clase de discusión o proceso, es para que falle a favor de uno, no del otro. Deben creer que soy estúpida, tengo un montón de problemas de salud pero a la inteligencia todavía la tengo intacta”, dijo.

En ese sentido, aseguró que esa noche estaba junto a una amiga en su casa cuando llegaron y empezaron los timbrazos. “No nos dejaban llegar y empezaron a meterle golpes tan fuertes a la puerta, que tuve que hacerla ver porque después no podíamos cerrar bien con llave. Casi me revientan la puerta. Las cámaras de seguridad han tomado quien golpeó así la puerta. Ese es un haz que tengo bajo la manga. Esa noche hay alguien que vio de afuera todo y que entró a mi casa después, que también levantó filmación”, expresó.

Asimismo, insistió con que el local tiene un problema estructural que provoca un mayor ruido. “Tienen un techo de chapa en el patio trasero y yo tengo techo de chapa en mi casa y la chapa es un disparador. Aparte de eso, hay que ver como es bajo tierra ese local, habría que indagar. Y aparte de eso, tenemos una cuadra que es angosta, que provoca el rebote de los sonidos. Lo único real es que la bulla, las vibraciones, los sonidos y todo lo demás, siguen entrando a mi casa y cada vez lo hacen con más fuerza, con más saña y bronca y los daños de salud continúan”.

Por último, adelantó que continuará con las denuncias que sean necesarias. “Hay gente que puede hacerle frente al poder, y me voy a apoyar en esa gente. Si a mí me siguen torturando, como lo están haciendo sin tener en cuenta que tengo mayores aptitudes auditivas que otra persona y mi actual estado de salud, se la van a tener que fumar”, concluyó.