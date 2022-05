Cambios en AMET: Jaime ganó la interna y terminó con los 16 años de hegemonía de Eloy Alcalá

La docencia salteña está transitando semanas importantes de decisiones y de elecciones ya que, luego de los comicios internos que tuvieron lugar días atrás en la ADP, ahora fue el turno que AMET, el gremio de educadores técnicos, eligiera a sus autoridades.

Los resultados ya se conocieron: de las tres listas que fueron a estas elecciones, la ganadora fue “Celeste” con lo cual Claudio Javier Laime será el secretario general de la Asociación de Magisterios de Enseñanza Técnica, dando por terminada la gestión de Vidal Eloy Alcalá.

Este último llevaba 16 años al frente del gremio de docentes técnicos. No obstante la propuesta que Javier Jaime encabezó supo atraer el atractivo de los afiliados quienes dieron su apoyo a la lista 24 para que pueda conducir el gremio por los próximos años, ganando por una diferencia de más de una decena de votos.

El ganador de la contienda interna habló con el portal DNI Salta donde se mostró contento por el triunfo y el trabajo que se viene por delante. “Hemos ganado esta elección con sacrificio y esfuerzo", resaltó primeramente al medio citado.

“Una de nuestras propuestas es la de trabajar con un coseguro accesible al afiliado, y no como es ahora, que se tomó un coseguro del que no sabemos qué nos están brindando y no sabemos qué costo vamos a tener. Lucharemos por el salario de cada compañero, vamos a trabajar en una Secretaría de la Mujer que realmente sea representativa para todas las mujeres de la provincia”, recordó algunos de sus objetivos.

A esto anticipó que plantearán la realización de “una declaración jurada de nuestros bienes personales apenas ingresemos al sindicato, porque así como entramos, tenemos que salir", recalcó para concluir.