Salud llamó a mediación en el Centro de Hemoterapia: “Las relaciones humanas tienen que mejorar”

Con el trascurso de los días aparecen nuevas denuncias por violencia laboral contra la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino. Hoy se realizó un abrazo simbólico en la institución, donde participaron donantes voluntarios para acompañar y brindar apoyo a los denunciantes.

El ministro de salud, Juan José Esteban, dialogó con radio CNN Salta y se refirió al tema. “Ya he tenido una reunión con la directora Saracino, también me reuní con personal del centro de hemoterapia, hoy vamos a hacer una mediación, las relaciones interhumanas tienen que mejorar, es una institución muy sensible para la comunidad y no podemos tener este problema de relaciones humanas”, dijo.

En el marco del conflicto, el exdiputado Martín Grande hizo fuertes declaraciones al respecto y se refirió al “negocio” de la sangre. El periodista dijo conocer “el tema de hemoterapia por la propia Saracino, cuando estaba el director Marín de la Arena, ella me contaba cómo era el negocio de la sangre y lo poco ético que era. Después le toca a ella y hace lo mismo”.

Recordamos que en 2020, tanto Betina Saracino como Marín de la Arena fueron imputados por presunta venta de plasma a pacientes con coronavirus.