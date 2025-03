Salta exhorta a Nación que elimine retenciones: "Esa carga impositiva después no vuelve"

En el marco del lanzamiento de la edición 2025 de Expo Prograno, a desarrollarse en Las Lajitas el 9 y 10 de abril próximos, el ministro de Producción, Martín De Los Ríos, demandó que Nación avance en la eliminación de las retenciones, para así liberar al campo de este impuesto que les significa una importante carga tributaria, la cual no regresa a la provincia.

Así lo indicó en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde primeramente ponderó que desde Provincia acompañarán no solo la exposición, sino que desde el Gobierno “vamos a eximir de impuestos provinciales a las operaciones que se realicen” en el marco de la feria, como también que prorrogarán la suspensión del impuesto a la mera compra.

“Todo lo que esté a nuestro alcance, para impulsar la producción en la provincia, lo estamos haciendo”, indicó el funcionario antes de señalar que seguirán gestionando ante Nación entendiendo que “hay impuestos nacionales muy gravosos, como las retenciones, su pequeña reducción sigue haciendo inviables pequeños cultivos” a nivel local, aseveró.

Dicho esto exhortó que las retenciones “tienen que eliminarse, no se puede seguir soportando semejante carga impositiva nacional de tributos que luego no vuelven a las provincias”. Es por eso que seguirán con las gestiones ante Nación, a través del diálogo, para igualmente “resolver otros detalles: la merma vence el 30 de junio, para esa fecha no terminaremos la cosecha de maíz” en Salta, anticipó.

Por otra parte el ministro habló de la situación de las precipitaciones y cómo estas impactan en la actividad agropecuaria. “Están produciéndose fenómenos extraordinarios que, en la medida que sean extraordinarios, afectan; tuvimos inundaciones, enormes lluvias en cortos lapsos de tiempo, eso lleva a que se pierdan cultivos y costos que se agravan”, explicó.

Por último y en un balance de este primer trimestre del 2025, De los Ríos ponderó que la cosecha gruesa está en marcha, con un buen arranque de la campaña, que pese a la falta de agua en enero y febrero vendría mejor que otros años; esto al ritmo de la ganadería que viene lenta pero en recupero favorable.