El campo pide eliminar las retenciones: “Vamos perdiendo competitividad y rentabilidad”

En el marco del lanzamiento de la Expo Agro, Francisco Vidal, presidente de Prograno adelantó lo que se viene en esta edición y la realidad que vive el campo.

En referencia a la Expo, señaló que el próximo 9 y 10 de abril en Las Lajitas los productores tendrán la posibilidad de ver las nuevas propuestas para modernizarse y acceder a nuevas tecnologías, contando con los beneficios de parte de la provincia de eliminar los impuestos de sello y renta, esto generará un contexto favorable para actualizar maquinaria.

Este evento contará con más de 60 stands y empresas que acompañarán entre entidades financieras, maquinarias, automotrices y demás, donde expondrán sus últimas novedades: “Este año se dio en Las Lajitas y la idea como asociación es que vaya rotando, el año que viene el norte, evaluar también Jujuy” dijo en CNN Radio Salta.

La eliminación de estos impuestos lo toman como una manifestación de la Provincia de acompañar al sector, por lo que el camino hacia adelante es buscar siempre soluciones y espacios entre Gobierno provincial, nacional y productores: “Todos juntos”.

Sobre la estimación de Nación de tener un ingreso de 30 mil millones de pesos por la exportación de granos y productos, comentó que es algo relativo, ya que las retenciones, que es un impuesto confiscatorio nacional, hay que sacarlo.

“No es coparticipable, los productores de Salta que le retienen 33% de la soja, 12% de maíz ahora con baja en 9%, va todo a Buenos Aires y en la provincia no queda nada”, indicando que no regresan ni en ruta, servicio o alguna contraprestación.

“Hay que ver cual es el mejor sistema, como podemos restructurar para que los recursos que el sector productivo aporta puedan volver en servicios de seguridad, infraestructura que la necesitamos para poder competir” marcó el presidente de Prograno.

La lejanía del puerto, el temporal por exceso de lluvia, sequia o golpes de calor, la falta de desarrollo de nuevas tecnologías y un dólar frenado, son algunos de los factores que afectan al campo y generan perdida de competitividad y rentabilidad.

Un claro ejemplo es Brasil, el cual invirtió anualmente más de 5 mil millones de dólares en genética de porotos, mientras que en la zona se siembra variedades de hace más de 40 años lo cual se ve reflejado en la rentabilidad del productor.

“Si uno pagaba un servicio de siembra con combustible en pesos y la persona que te maneja el tractor cobra en pesos, si aumentas el dólar oficial en 20% estas bajando tu costo linealmente en lo proporcional a ese servicio, de tener un dólar frenado en meses se te va encareciendo en dólares. Si antes tenía que sacar 2 mil kilos de soja para cubrir costos, hoy tengo que sacar 3 mil kilos” finalizó.