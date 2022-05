Olmedo y Granata defendieron el regreso del Servicio Obligatorio: ya hay un proyecto en el Congreso

Durante el programa InformatedeNoche conducido por Rebeca Aldunate y Federico Storniolo, con la producción de InformateSalta se planteó una mesa de debate a raíz de un proyecto presentado en Santa Fe por la Diputada Provincial, Amalia Granata, para la creación de un régimen de Servicio Cívico Obligatorio. Durante el programa, la misma Granata explicó: "Es como si fuese el servicio militar, pero no militar sino un servicio donde se aprendan oficios".

A la mesa de debate conformada por Gustavo Farquharson, delegado del INADI, Amalia Granata, Diputada Provincial por Santa Fe y Alfredo Olmedo, ex legislador nacional, se sumó el periodista Sebastián Quinteros quien moderó el diálogo entre los invitados.

La funcionaria de Santa Fe comenzó diciendo, "es un proyecto a nivel provincial, ojalá algún legislador nacional lo tome o me llame, porque yo vivo la problemática de la juventud, de la adolescencia, cuando termina el secundario no solamente en la provincia de Santa Fe. Puede ser una prueba piloto si me lo aprueban y funciona en la provincia".

"Es como si fuese el servicio militar, pero no militar sino un servicio"

En la misma línea continuó: "Es como si fuese el servicio militar, pero no militar sino un servicio donde se aprendan oficios para que los chicos que salen del secundario y deciden ni trabajar ni estudiar ingresen a este servicio que tiene una duración de 12 meses y aprendan oficios, disciplina, deportes, cuidado de su cuerpo.

El problema, según Granata "es la juventud o los adolescentes que terminan el secundario y no te comprenden un texto, quedan a la deriva del sistema porque no saben hacer absolutamente nada. Cada vez que un empresario pone un aviso para tomar gente es muy difícil encontrar a alguien capacitado. En Argentina trabajo hay, lo que no hay es gente capacitada para esos puestos".

Ante la consulta de Quinteros, la legisladora respondió que no está estipulado que se les pague pero si que se les cubran diferentes gastos a los jóvenes que participen y aseveró que en Argentina hay presupuesto, pero que está mal destinado. "El año que viene cuando arranquen las campañas van a ver que el presupuesto aparece. Lo que pasa es que en Argentina cuando dicen; necesitamos presupuesto para la educación, no hay presupuesto, para la educación no pero para armar un escenario mega gigante en la casa rosada y llenar la plaza con artistas y gente, para eso hay $20 millones o $50 millones que es lo que sale hacer un acto político".

Rápidamente el delegado del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, tomó la palabra para recordar: "Hay experiencias muy negativas producto del servicio militar obligatorio, desde la dictadura pasando por la Guerra de Malvinas y el Caso Carrasco que han demostrado torturas y asesinatos"

"Toda la problemática que se habla respecto a la inclusión y el acceso a la educación de los jóvenes, tiene que haber otra respuesta. El objetivo del Ejercito es otro. Atender las problemáticas de la juventud tiene que ver con mejorar el sistema educativo, mejorar las oportunidades para estudiar, para trabajar, pero nada tiene que ver con la función de un ejercito", continuó.

"No están pensando en sus hijos, están pensando en los de los barrios más carenciados"

Amalia Granata salió al cruce diciendo que, "las criticas las entiendo cuando hay un proyecto superador al mío. Todos critican, pero nadie presenta un proyecto. Ninguno hace nada, son todas palabras. Yo puse en un proyecto lo que todos se rasgan las vestiduras. Después es muy fácil criticar y hablar. Yo te puedo asegurar que cuando lo lean van a cambiar mucho de ideas, porque es un proyecto integrador que no solo busca la formación en oficios sino la formación como personas, en valores".

El representante del INADI respondió, "Para que un joven llegue a los 18 años con todas estas problemáticas hay que ver que es lo que pasa con ese niño cuando nace. No están pensando en sus hijos, están pensando en los de los barrios más carenciados. Hay un estereotipo de que son vagos, que no quieren estudiar, no quieren trabajar y no es así, eso es discriminatorio".

En este punto del debate se sumó el ex legislador nacional Alfredo Olmedo, quien durante sus mandatos presentó proyectos similares a los planteados en la Cámara de Diputados santafesina. Es por esto, que apoyó a Granata y adelantó: "el diputado Zapata presentó ayer el proyecto de ley que claramente tiene un 99,9% de lo que yo plantee del servicio militar obligatorio para los que no estudian ni trabajan".

"En el peor lugar que opinan del servicio militar es en la Ciudad de Buenos Aires y tiene una aceptación del 60%, a partir de ahí en todo el interior y por sobre todo en las provincias del norte va del 80% al 90% ósea en total el país da un total del 85%", continuó Olmedo.

Desde La Rioja, el ex legislador redobló la apuesta: "Granata plantea después del secundario, pero la realidad es distinta. El 50% de los jóvenes o no va a la escuela secundaria o no la termina, curiosamente aunque es obligatoria. El problema empieza ahí". Además aseguró que le encantaría que su hija haga el servicio militar si no estudia ni trabaja.

"En la clase media alta es donde mayor problema hay. La más humilde por ahí ve con necesidad que tiene que trabajar para salir adelante, en cambio la media alta que no estudia ni trabaja y esta con la droga se pierde. Si usted tiene la posibilidad de llevar a todos los que ni estudian ni trabajan, no hay donde ponerlos. Son tantos que no hay adonde ponerlos", aseguró.

Farquharson por su parte no dudó en tildar la propuesta como "un disparate, Afortunadamente Argentina ha avanzado en los últimos 30 años, creo que la solución tiene que plantearse más de fondo. La experiencia muestra que obligar a un joven al servicio militar obligatorio no va a ayudar, no va a servir, son otras las políticas que tienen que llevarse adelante".

Para finalizar, el referente del INADI reflexionó, "si depositamos todo el futuro en las fuerzas armadas estamos perdidos. Los valores morales no son patrimonio de las fuerzas. Los jóvenes no tienen acceso a la educación, al trabajo y no puede ser esta la única respuesta".