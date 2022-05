Olmedo: “Más que ser un líder político, hay que representar a la sociedad con un equipo de trabajo”

La política salteña, a un año de las elecciones, comienza a pensar en los armados de los frentes que intentarán manejar los destinos de la provincia desde el 2023. En esa carrera, desde Ahora Patria aseguran que buscarán llegar a la gobernación.

Al respecto, el referente político Alfredo Olmedo, indicó a CNN Salta 94.7 que ya están trabajando para armar una oposición que cambie el rumbo de Salta. “Yo agrandaría el frente y sumaría a todo aquel que tenga voluntad de cambiar la provincia, por supuesto, con algún límite. Nosotros estamos en la antípoda de la extrema izquierda, pero tienen partido propio, no creo que se sumen”, dijo.

En este sentido, no confirmó pero tampoco descartó que él sea el elegido para representar el espacio político que comulgó con Juntos por el Cambio + en 2021. “Me pude tocar a mí o a otra persona ser la conducción, estoy acá para formar un equipo, pero que esa persona tenga idoneidad del cargo, la capacidad del cargo, no hace falta la militancia, acá hace falta la capacidad en el cargo para llevar la propuesta a otro destino”, expresó.

Asimismo, consideró que el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, subestimó al pueblo con sus declaraciones en relación a que no hay figuras fuertes para competir con el actual gobernador Gustavo Sáenz en el 2023.

“No hay que subestimar a la sociedad y más que un líder político, nosotros tenemos que ser inteligentes y representar a la sociedad con un equipo de trabajo y quien le toque llevar esa bandera, tenga un apoyo total de un equipo”, manifestó.