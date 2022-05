Choferes despedidos se encadenaron en la empresa Transal y aducen persecución laboral

Cuatro choferes que fueron desvinculados de la empresa de colectivos Transal se encadenaron en las afueras de las oficinas ubicadas en Almirante Brown 579. Uno de ellos fue despedido a inicios de febrero, mientras que los otros tres trabajadores fueron notificados el 31 de abril vía carta documento.

Transal es la empresa encargada de las líneas 4 y 6 de Saeta, a quienes los ex empleados acusaron de avalar la situación de los despedidos que consideran injustificados.

Dentro de las tres personas desvinculadas en el mes de abril se encuentra un matrimonio, que estuvo presente en el reclamo de la fecha. “Mi mujer y yo fuimos dos de los cuatro despedidos. Se trata de un despido sin causa, o al menos eso dice la Carta Documento que nos llegó la semana pasada”, comentó ante InformateSalta César, uno de los ex trabajadores involucrados.

El caso de su mujer es particular ya que fue operada hace dos semanas y a pesar de su estado de salud, la empresa no tuvo consideraciones y fue despedida.

“De la empresa dijeron que no había vuelta atrás, que era una situación operativa pero sentimos que se trató de una persecución laboral. Somos una familia y ahora quedamos sin sustento”

Según contabiliza César, se trata de cuatro compañeros despedidos a los que se le suman otros 8 contratados, sin embargo, medios locales contabilizan hasta 20 situaciones de este tipo.

Dentro de la denuncia, los trabajadores apuntaron también contra el gremio que los representa, ya que no habrían tomado intervención en los despidos recientes.

“Vamos a esperar que salgan de la empresa y que nos den una solución. La charla anterior que tuvimos duró un minuto y fue solo para decir que no había vuelta atrás”

El caso de Rodrigo Vanegas

Entre los 4 trabajadores desvinculados se encuentra Rodrigo Vanegas, quien sufrió un principio de ACV el pasado 7 de febrero mientras conducía un colectivo. En ese momento el joven fue trasladado al hospital para ser internado y quedó con carpeta psiquiátrica.

“La empresa no respectó mi carpeta médica, ellos vienen persiguiéndome desde diciembre porque comencé a mandarles cartas documento porque no me depositaban el sueldo completo”, comentó el ex trabajador y añadió que desde Transal nunca se comunicaron con él y que incluso le adeudaban recibos de sueldo. “Hace 5 meses no tengo ingresos, tampoco tengo respuestas del gremio ni de la empresa”, concluye.