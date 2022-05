Criticaron el discurso de Guzmán en Salta: "No conocía lo que pasa en el norte"

La visita que realizó a la provincia durante la semana pasada el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, sigue dando tela para cortar, en este caso con críticas a la exposición que realizó el funcionario quien, entre otras cosas, aseguró que hay un contexto de “fuerte recuperación”.

Quien apuntó contra el ministro fue Socorro Villamayor, diputada provincial quien aseguró que el discurso de Guzmán estaba lejos de la realidad, no reflejaba la realidad económica del norte, a la vez aseguró que el funcionario desconocía la situación en que se encuentran las provincias de la región.

“Al escuchar la exposición de Guzmán me daba la impresión que estuviese hablando de otro país”, reflexionó la diputada en diálogo con FM Aries donde agregó que el titular de la cartera de Economía debió responder ante cuestiones como la energía y la desproporción de los subsidios, como al transporte por ejemplo.

“Particularmente no he quedado de lo más tranquila con la exposición de Guzmán y a veces me daba la impresión que no estaría conociendo lo que pasa en las provincias del norte”, enfatizó Villamayor agregando que no se puede promocionar actividades como la minería en un país inflacionario donde cuesta ver las ganancias.

Por su parte, Guzmán aseguró que la situación actual del país es de “una fuerte recuperación, de 2016 a 2020 hubo 4 años de una económica en recesión, del producto cayendo y en el 2020 el producto creció 10,3%, nadie proyectaba eso, es resultado de políticas concretas, donde se trabajó en una hoja de ruta que se aplicó en un momento difícil”.