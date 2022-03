Villamayor pidió a los políticos no desviar el foco en las elecciones: “Les pido una tregua”

Tras la histórica asamblea legislativa, donde el gobernador Gustavo Sáenz anunció los objetivos para el presente año, Socorro Villamayor, presidente del bloque Salta Tiene Futuro en la Cámara de Diputados, en CNN Salta 94.7, aseguró que se trató de “un discurso muy interesante, y muy positivo”.

En ese marco, resaltó la gestión actual y destacó que Saénz logró que Salta deje de ser la provincia olvidada del norte. “Ha logrado colocar a la provincia en un lugar de presente a nivel nacional”, expresó.

Consultada sobre las pintadas electorales, pidió “una tregua” a los políticos para no hablar de elecciones al menos durante este año. “No podemos hablar a la ciudadanía de elecciones, no podemos desviar el foco de atención, no vamos a seguir desgastando la psiquis social hablando de elecciones, yo les pediría una especie de tregua, donde este año tratemos de abocarnos a ayudar a la provincia, y a buscar un bienestar general”.

“Yo pediría una tregua, no hablemos de candidaturas este año, dejemos descansar a la sociedad y no perdamos energía”

Sobre el trabajo de la Cámara de Diputados, subrayó que hay un equipo que entiende que hay que trabajar en unidad aunque recalcó que “siempre hay diputados que quieren tener una voz disonante”. “Es triste lo que digo, pero hay algunos que solo miran el pelo en la leche, buscando hacer una opinión contraria a un gobierno que está haciendo las cosas bien, pero no proponen ningún tipo de solución”.

Para finalizar, se refirió al presupuesto y dijo que hay que hacer especial hincapié en Salud y Educación. “El sistema de salud se encontraba al momento de la llegada de Sáenz en terapia intensiva, y hemos mejorado mucho, y la educación tienen que ser un tema central y crucial porque la formación de nuestros niños, tiene que ser también una materia prioritaria en las agendas de gobierno”, concluyó.