Atacaron con golpes y gas pimienta a inspectores que despejaban una ambulante

Inspectores de la Municipalidad de Salta fueron atacados por los ‘familiares’ de una vendedora ambulante a quien disponían a retirarla, pese a las advertencias de la comuna que no podía instalarse en el centro capitalino, situación por la cual ya se radicó una denuncia al respecto.

Fue la interventora de la Secretaría de Espacios Públicos, Susana Pontussi, quien por su cuenta de Twitter dio a conocer esta situación y quien en diálogo con InformateSalta dio los detalles del episodio que aconteció en la tarde noche de este lunes, en la esquina de calle Mitre y avenida Belgrano donde se instala una ambulante con su manta a vender sus mercancías.

✋ Realicé esta tarde una denuncia por agresiones a dos inspectores de Espacios Públicos que cumplían funciones en el centro de la ciudad. No es la primera vez que nos agreden los mismos violentos de siempre. Seguiremos trabajando por el orden en las peatonales y en la Ciudad. — Susana Pontussi (@susanapontussi) May 11, 2022

“No es la primera vez que acontece esto, ya ha tenido advertencias que allí no puede trabajar con su manta, nunca presentó un permiso, ya había sido advertida que no podía trabajar y sin embargo lo vuelve a hacer”, comentó Pontussi sobre los cuantiosos avisos de la intendencia que esta mujer sigue desoyendo.

Es por eso que ante esta actitud de rebeldía los inspectores fueron a proceder con su despeje pero, cuando estaban por actuar, aparecieron otras personas, “familiares” según lo que señala el personal, quienes reaccionaron violentamente. “Gas pimienta, golpes de puños, rasguñones a los inspectores, al chofer del móvil y a policías que también estaban trabajando”, sintetizó Pontussi el ataque proferido de esta gente, incluida la ambulante.

“Intentaron meterse al móvil aunque no lo lograron, en otra oportunidad hace 2 meses sí rompieron un parabrisas y fue esta misma gente en el mismo lugar”

Como resultado, uno de los inspectores que fue atacado con el gas pimienta debió ser atendido en una clínica, quedando en reposo al tener problemas en la vista y haber recibido el impacto de este compuesto químico. “Se procedió a hacer la denuncia, por supuesto, y con la policía porque también fueron agredidos los policías”, aseveró la funcionaria.

No obstante, Pontussi recalcó que pese a estos actos de violencia, proseguirán con los controles de la actividad comercial ilegal y el despeje de quienes la practiquen. “Seguimos arduamente con los controles, no solo en el micro y macro centro, también con las denuncias que hacen los vecinos al 147”, aseguró para concluir.

“Esto es inexplicable, es algo que todos saben que no se puede hacer, venimos hace 6 meses trabajando, buscando soluciones, no entienden y no aceptan las reglas”