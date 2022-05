Verónica Caliva destacó el trabajo del gobierno pero cuestionó el rumbo económico

La diputada nacional Verónica Caliva, del Frente de Todos, dialogó con InformateSalta dónde fue consultada sobre su postura respecto a la intención del presidente Alberto Fernández de presentarse a una reelección, algo que según Caliva todavía no se ha discutido.

“Yo estoy absolutamente convencida de que todos y todas tenemos absoluta libertad de decidir que vamos a hacer. Hace rato que el presidente dijo que tenía intenciones de ir por la reelección y en todo derecho está el presidente. Los esfuerzos inmensos que se vienen haciendo desde la gestión creo que nos van a seguir encontrando en un marco democrático dando todos los debates que hay hacia el interior del Frente de Todos y ser una opción ante nuestro electorado”, continuó la funcionaria.

En la misma línea destacó el “inmenso el trabajo que se ha hecho en la lucha contra la pandemia, en el esfuerzo de cuidar de toda la población. Es el baluarte que va a quedar del presidente, la vicepresidenta y todo el equipo de gobierno, como también todas las leyes que han salido para fortalecer esa gestión”.

La legisladora nacional se mostró crítica con la situación económica del país, “yo pienso con toda mi inteligencia y todo mi corazón que hay una deuda interna que nunca se termina de pagar en nuestro país y siempre los que menos tienen son los que más se ajustan y pagan los platos rotos de otros”.

“No se está alcanzando, eso que siente el ciudadano común, el trabajador, la trabajadora común es que no se llega a fin de mes, la inflación no se detiene, lo más caro son los alimentos. Al fin y al cabo, el que tiene la posibilidad de estar con un trabajo en blanco ese salario que cobra se licua y no alcanza para pagar los alimentos y los servicios”.

Para finalizar apuntó contra algunas decisiones que se tomaron en la Casa Rosada, “somos millones los que estamos viendo y sintiendo que las cosas no están bien, y pidiendo que se timonee, que se cambie el rumbo, pensando en los intereses de las grandes mayorías que hoy por hoy están perdiendo”.