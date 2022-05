Tras quedar entre los sitios más buscados, Salta se alista para las vacaciones de invierno

Este miércoles se conoció que una medición de Google reveló cuáles son los 20 destinos turísticos más buscados en Argentina, cuyos resultados mostraron sorpresas, entre ellas que Salta está entre esos sitios más buscados para viajar entre junio y agosto del 2022.

Con este resultado, desde la Capital se mostraron contentos ya que no solo muestra los resultados del trabajo emprendido para la recuperación post pandemia, sino que además genera el compromiso de redoblar los esfuerzos y preparar todo lo necesario para que la temporada de invierno sea un éxito.

Así lo señaló Fernando García Soria, titular del Ente de Turismo Municipal quien en diálogo con InformateSalta. “Es muy grata la noticia, es muy importante porque marca el trabajo que se viene haciendo de forma continua, de posicionamiento, en esta etapa de reactivación donde vemos que Salta sigue siendo un destino elegido nos llena de alegría”, manifestó primeramente.

En este punto señaló que el ranking no solo motiva a seguir adelante con el camino tomado, sino a redoblar esfuerzos. “Hay un fuerte compromiso, no solo del privado sino de todos los sectores, del recurso humano y de todos los salteños, debemos recupera no solo el turismo que teníamos sino proyectar el crecimiento turístico que debe haber en la ciudad”, aseguró.

“Estamos muy contentos, motiva a seguir trabajar, buscar más resultados”

Es así que las miradas ya se posicionan en seguir proyectando el desarrollo de la temporada de las vacaciones de invierno, para mantener el nivel, la calidad y el atractivo. “Estamos con muy buenas estimaciones, estuvimos hablando con operadores y referentes del sector, tenemos un muy buen movimiento en la temporada previa que es en mayo y junio”, comentó Soria agregando que ya están con mucho trabajo “para que el turismo siga creciendo, preparando todo el calendario para la mitad del año”.

Por último y sobre los sitios de donde están llegando los turistas, el funcionario contó que el principal mercado es el de Buenos Aires, tanto provincia como ciudad, seguida por Córdoba. “Vemos también que provincias del litoral, como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco han incremento mucho sus arribos, además de nuestros vecinos de Jujuy y Tucumán”, indicó para concluir.