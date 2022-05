La pisan, le cortan el pelo y las pestañas: tiene 10 años, sufre bullying y no quiere ir a clases

Sin lugar a dudas el bullying es una de las problemáticas más recurrentes en los colegios.

Sin importar el rango de edad, ya se está volviendo incontrolable por los docentes y directivos. En este contexto, en un colegio de La Plata, la madre de una nena de 10 años denunció que su hija es maltratada por sus compañeros.

Laura Balbuena, madre de Karina, una nena de 10 años, denunció que su hija sufre episodios de bullying por sus compañeros en la Escuela 26, en la localidad de Abasto, en La Plata. “Mi hija no quiere ir al colegio”, expresó.

“Se juntan entre tres y le pisan los pies. También me dijo que le cortaron el pelo y hasta las pestañas”, detalló la madre de la nená, en diálogo con Nosotros a la mañana, por eltrece.

Laura, una enfermera de 36 años, aseguró que por miedo su hija nunca reacciona a los ataques ni suele contarle a las maestras. Fue por este motivo que ella misma, previo a hacer público el caso, tomó la decisión de presentarse ante los directivos de la escuela, pero no obtuvo respuesta.

“Cuando fui, me hicieron esperar 40 minutos, no me atendieron y yo me tenía que ir a trabajar. Me dijeron que me iban a citar y quedó ahí, en la nada. Esperaba otra cosa, que me dijeran ‘mirá, hablamos con los familiares (de los agresores), nos vamos a ocupar’. Pero no sucedió”, declaró la madre.

Y agregó: “Karina viene sufriendo bullying desde primer grado. Ahora va a quinto y estoy cansada de hacerla faltar. Yo tengo capacitaciones y me complica mi trabajo. Además, quiero alertar está situación antes que ocurra algo peor. Mi hija no quiere ir al colegio. De hecho, hoy estáacá conmigo”.

Según la encuesta de la ONG International Bullying Sin Fronteras a colegios primarios y secundarios públicos y privados, en la Argentina los casos pasaron de 6.200 antes de la pandemia a 12.300 entre noviembre de 2020 y 2021.

Además, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, mostró en un informe que en América Latina dos de cada cuatro casos de maltrato escolar se realizan a través de las plataformas digitales.