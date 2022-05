Desde el INDEC instaron a los salteños a confiar y completar el Censo Digital 2022

Faltan pocos días para que se concrete el Censo 2022, fecha para la cual las autoridades están ultimando detalles y los participantes se alistan para salir a recolectar los datos poblaciones de cada punto del país.

En este sentido, desde el INDEC está invitando a todos los salteños que aún no participaron o no se animaron, a completar el Censo Digital para así ahorrar tiempo, no demorar tanto a los censistas y facilitar el trabajo de recolección como procesamiento de los datos.

Así lo señaló director técnico del Instituto, Pedro Lines, quien dialogó con InformateSalta ampliando el entusiasmo que tienen primeramente sobre lo que se vivirá este 18 de mayo. “Es un trabajo planificado hace 6 años, estamos contentos y ansioso, para el INDEC en particular esto será el cimiento de futuras estadísticas para los próximos 10 años, será una herramienta para tomar decisiones”, analizó.

En este punto recalcó en lo vital que será para el desarrollo del país los datos que se obtengan en las encuestas. “En función de esto se definirán las necesidades como construcción de escuelas o rutas, si un emprendedor quiere saber si pone una juguetería, sabrá donde hay mayor cantidad de niños, además esto tiene un impacto presupuestario y ambienta, usar menos papel, menos combustibles, obteniendo datos con mejor calidad”, resaltó.

No obstante y sobre la baja participación que han tenido los salteños en el censo digital, Lines invitó a confiar en el sistema, no solo por su seguridad sino también para ahorrar tiempo entre el ciudadano y el censista. “El sistema es super seguro, pedimos el DNI para validar que la persona existe y que no somos atacados por robots, es para asegurarnos esa validez, al INDEC no le interesa el dato de la persona sino del colectivo”, explicó.

“Aliento a los salteños a que lo hagan, es una forma de usar una herramienta importante, de ejercer nuestro rol de ciudadanos”

También enfatizó que, si bien en las redes circulaba una campaña para que la gente no ponga sus datos, no hay peligro alguno. “El censo es rápido, sencillo y seguro, en menos de 10 minutos lo completás y el día del censo solo presentan el código más el número de personas que viven en la viviendas, ahí se termina la entrevista”, concluyó.