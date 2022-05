Censo digital: se cayó la página y detectaron un problema de seguridad

Este miércoles 18 se realizará el Censo Nacional luego de 12 años. Pero el relevamiento que consta de 61 preguntas empezó en marzo a partir de la encuesta digital que fue posible llenar para adelantar tiempo y trabajo. Sin embargo, en la tarde de este domingo, quienes querían completar el cuestionario no podían acceder al sitio digital.

En efecto, para ingresar primero había que llegar al sitio censo.gob.ar. Desde ahí, un enlace permite entrar para comenzar a responder las 61 preguntas.

Sin embargo, cuando se clickeaba en esa pestaña la página no terminaba de cargar o dejaba en un enlace en blanco.

El problema fue detectado por los usuarios y comentado en las redes sociales.

"Está caída la página para hacer el censo digital. Me quiero censar !!!!!", sostuvo un usuario. Y otro más, agregaba: "Me digne a sentarme a hacer el Censo digital y la pagina no anda". Y una tercera: "Quiero hacer el censo digital y la página anda como este país".

Los comentarios se multiplicaban con el correr de los minutos ya que el sitio seguía con problemas.

Finalmente, el problema se solucionó minutos antes de las 22 de este domingo.

Algunos especialistas en seguridad informática, por su parte, señalaron que había una falla: cuando una persona que ya había completado las respuestas, quería volver a ingresar para solicitar el código que debe exhibir ante el censista el 18 de mayo, el sitio le mostraba todos los datos personales, entre ellos, el domicilio.

Así lo reflejaba el usuario Javier Smaldone, @mis2centavos:

1) Clic en "recuperar código".

2) Ingresar el email de una persona que haya hecho el "censo digital".

3) El sistema, en vez de reenviar el código a la dirección de email, lo muestra... incluyendo el domicilio de la persona.



Por el momento, las autoridades del Indec no han explicado a qué se debe la caída del sitio.