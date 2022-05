Más dudas del censo: ¿Cómo aviso si debo salir de urgencia? ¿Y si estoy de viaje?

Restan horas para que los salteños reciban en sus casas a los censistas que relevarán los datos de los hogares en el marco del Censo Nacional 2022 el próximo 18 de mayo, mientras en la víspera ya inició el relevamiento rural y al mismo tiempo se mantiene disponible el cuestionario online.

En ese marco, son muchas las dudas e interrogantes que quedan por responder. Una de estas radica en qué pasa si estaba esperando en mi casa a los encuestadores pero, por alguna urgencia o compromiso laboral impostergable, debo salir de mi hogar. ¿Dejo un aviso? ¿Pego un papelito en la puerta? ¿Y si estoy de viaje?

Al respecto de estas interrogantes el coordinador del Censo en Salta, Ricardo Teyssier, dio las respuestas a estas incógnitas por CNN Salta -94.7 MHZ- aclarando que en caso de salir por alguna emergencia o si la persona debe cumplir una guardia, por ejemplo, y no queda nadie en la casa, se le debe dar a un vecino o una persona de confianza el código de censo, dejando indicado también la cantidad de personas (cuantos hombres y mujeres) viven en la casa, dándole estos datos al censita.

“Eso recomendamos, no pegar un aviso en la puerta porque puede volarse, se lo pueden sacar y se puede perder ese hogar; si una persona debe salir, con que otra quede en la casa, ya puede entregar el código al censista”, explicó el coordinador.

¿Y si estoy de viaje? ¿Si me encuentro alojado en un hotel, tal vez? “Se censa a las personas que residen antes de la fecha de referencia del censo, mínimo 4 días a la semana; si están en otra provincia, en un hotel, si no tienen un mínimo de residencia de 4 meses y 4 días en la semana, no serán censados”, explicó la normativa

Por último dijo que, de no encontrar a nadie en una vivienda, se procede a una supervisión de cinco días, pasado el 18 de mayo, para concretar una nueva visita cuando haya una persona para contestar el cuestionario. “De todas formas siempre hay un margen estadístico por estos casos que, realmente, no se pueda tomar al hogar para censarlo, pero a la vivienda no se la pierde”, concluyó Teyssier.