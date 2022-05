Niegan que el censo en Salta esté mal organizado: las explicaciones por las renuncias de censistas

Ante las duras acusaciones de la concejal Orozco a pocos días del censo que se realizará el próximo miércoles 18 de mayo en todo el país, Ricardo Teyssier, coordinador del Censo en Salta, en CNN Salta, aseguró que “el operativo avanza sin ninguna dificultad”.

En primer lugar, explicó que la renuncia del ex director, Joaquín Sarmiento, no causó ningún movimiento en la estructura porque ya estaba prácticamente más del 90% ya ejecutado. “Ahora estamos en un 100%, es una organización muy grande y bajo estructuras muy verticales”, sostuvo.

Al ser consultado por los dichos de Orozco sobre la supuesta desinformación por parte de los capacitadores, explicó que “hay todo un cronograma desde hace 4 meses que se está capacitando, estructura por estructura, en forma virtual con evaluaciones y en forma presencial y talleres con evaluaciones.

Teyssier insistió que toda la parte de organización está muy bien detallada. “Se les explica cómo buscar una vivienda, donde ubicarse en terreno, cuáles son los fondos para moverse”

A su vez aclaró la situación de aquellos que decidieron dar un paso al costado. “Algunos hicieron abandono por no llenar los datos en los sistemas que se piden, si no se capacitan, no completan los datos, tenemos mucho personal suplente para cubrir las bajas”, manifestó.

En cuanto al pago y las horas de trabajo, sostuvo que a cada censista urbano le corresponden 6 mil pesos, mientras que a los rurales se les abona entre 8500 y 12000 depende las distancias y las zonas, a la vez que aclaró que el recorrido es de 8 a 18 horas. “Después tienen que ir a las bases que están en cada colegio designado donde se le entrega todo el material”, indicó.

También negó que, si los censistas llenan mal las encuestas, tengan 10 días hábiles para seguir trabajando con los formularios y completarlos como corresponde. “El barrido total de parte urbana es el día 18 y a partir del 19 el correo hace un repliegue de todo el material hacia Buenos Aires para que las lectoras empiecen a ser los cuestionarios y tenemos cinco días de supervisión para todas las viviendas que no fueron censadas”.

“La idea es no dejar ninguna vivienda ni familia sin censar”

Para finalizar, explicó que hay prácticamente 16 mil censistas, que ya están postulados y capacitados para salir el día 18.