Una gitana le dijo cuándo iba a morir: años después descubrió que, sin darse cuenta, estaba cavando su propia tumba

Twitter es la red social más utilizada por los internautas a la hora de contar anécdotas de su vida cotidiana, por eso los casos más insólitos suelen encontrarse en esta plataforma.

Tal como pasó con Darien Caravario.

Este joven manifestó una predicción que le hizo saber una mujer sobre qué le depara el destino, lo cual se vinculó a su presente y sorprendió a todos los seguidores del tuitero.

"Una gitana me dijo una vez que me iba a morir a los 32 años en un accidente con una máquina agrícola", escribió el chico.

Pero lo que causó risa y, a la vez, miedo en los demás usuarios fue cuando el protagonista reveló que hace dos semanas entró a trabajar en un fabricante de maquinaria agrícola de los más importantes del mundo "sin tener en cuenta esto ja, ja, ja", manifestó él.

"Estoy cavando mi propia tumba", dijo Darien, con respecto a su flamante empleo en el gigante multinacional cuya sede está ubicada al este de Moline, Illinois, Estados Unidos.

Una gitana me dijo una vez que me iba a morir a los 32 años en un accidente con una máquina agrícola, hace dos semanas entre a trabajar a John Deere sin tener en cuenta esto jajajaja.Estoy cavando mi propia tumba ⚰️ — Darien Caravario (@DarienCara) May 15, 2022

Ante la preocupación de sus seguidores, el hombre aclaró que todavía le quedan varios años de vida, siguiendo la predicción de la gitana.

"Gente no me morí todavía, tengo 21 recién, 11 años para tomar una decisión ja, ja, ja o me voy o enfrentó al destino y nos caga... a piñas", afirmó.

La reacción de los usuarios

El tuit pasó por toda la red social del pajarito que, incluso, superó los 85 mil likes, 1000 retuits y muchos comentarios opinando al respecto. "Pasame tu Facebook así me entero porque seguro alguna vieja te va a comentar el muro diciendo lo buena persona que eras y todo eso", bromeó un seguidor.

Otros se tomaron como una advertencia, dijeron que tenga cuidado y "enturbiaron" un poco la diversión del posteo viral. "Ay, no que horror cuídate mucho", le dijo una mujer. "No te pongas atrás de la máquina cuando fumigue amigo", fue otro de los comentarios. "No es casualidad, es causalidad", expresó otro seguidor.

Uno de los internautas contó una experiencia familiar con una futuróloga. "Una vez le dijeron a mi vieja que su línea de la vida se "cortaba a los 35". Cerca de los 40 se cruzó con esa mujer y le dijo qué onda ya los pasé, le preguntó si había estado al borde de la muerte en esa edad y pues si, internada muy grave. Hoy no se le ve más la línea. Rari...", dijo el tuitero.

Por su parte, varios de los seguidores pidieron ser recordados en 11 años para saber cuál es el futuro del chico.

Así también podrán comprobar que tan creíble son las palabras de las gitanas. /Crónica