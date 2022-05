Agustina Nieto habría sido víctima de abuso sexual: Tenía sus prendas por debajo de las rodillas

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Joaquín Octavio Viñabal como autor del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por femicidio en perjuicio de Agustina Fernanda Nieto.

En este marco durante la segunda jornada de la Audiencia declararon profesionales del CIF, además de un vecino de apellido Alderete e Investigadores de la policía.

Uno de los profesionales que prestó declaración fue el criminólogo Hugo Dante Flores Solís, del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien intervino el mismo 10 de noviembre de 2018 a las 21, en la escena del crimen, que describió como un inmueble en estado de abandono que tenía un único ingreso por el frente, una abertura que carecía de puerta. El lugar estaba tapiado a la vuelta, lo que impedía la visión desde afuera a la parte interna.

El especialista detalló que el sitio donde se encontró el cuerpo de la víctima estaba a 6 metros del ingreso y que había un aplastamiento reciente de la vegetación que pudo haber sido por el efecto de dos o tres personas paradas, aunque aclaró que no puede decir con certeza cuantos victimarios hubo. También dijo que desde la puerta no se lograba visualizar a la víctima.

Indicó que el cuerpo estaba boca arriba, con las piernas contraídas. "Tenía pantalón, calza y ropa interior por debajo de la rodilla, la remera con daños en la parte media", y dijo que todo esto le daba "la sensación de una ruptura violenta", al igual que de los breteles del corpiño. Toda la vestimenta estaba fuera de lugar y solo tenía colocada una zapatilla.

El perito consideró que la forma en que se encontró el cuerpo se relaciona con un "ataque sexual". Interpretó los indicios, teniendo en cuenta el informe médico legal, y su hipótesis es que la víctima pudo haber sido atacada mientras se encontraba de pie, de espaldas a la pared, frente al victimario, dijo que pudo haber sufrido asfixia y de forma posterior le bajaron el pantalón, allí podría haber perdido el equilibrio y las posibilidades de defensa.



Flores Solís dijo que la mochila de Agustina Nieto, que estaba en el lugar del crimen, estaba abierta. Tras enumerar los objetos que contenía, sostuvo: "Me dio la sensación de que alguien extrajo todo eso de forma violenta, por eso el desorden, y buscó algo". Indicó que la billetera también estaba abierta, sin ningun elemento en el interior. "Daba la sensación de que el desorden fue de alguien que estuvo buscando, sacando cosas, que es muy probable que (esas cosas) hayan estado en la mochila", insistió el perito.

Por su parte, el médico forense del CIF Daniel Chirife, que realizó la autopsia el 11 de noviembre a las 9 de la mañana y determinó que la muerte se produjo entre 24 o 28 horas antes, dijo que el cuerpo no presentaba signos de lucha, no tenía lesiones agresivas o defensivas, y aseguró que si bien no encontró lesiones, no podía descartar una violación.

Chirife concluyó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación manual. Indicó que la joven tenía marcas en la mucosa de los dientes y signos en los labios compatibles con una compresión manual o con un objeto con el que se obstruyó el paso de aire por la boca y la nariz. El médico dijo que la mecánica del crimen fue doble o mixta, que no podría descartar ni afirmar la participación de una o dos personas.

La médica anátomo patóloga del CIF, Claudia Portelli, declaró que los órganos que le remitieron para analizar estaban en estado de putrefacción, por lo cual los detalles celulares no se podían identificar. A pesar de esa circunstancia, pudo observar hemorragia pulmonar, “muy común en hipoxia o asfixia”.

Para la médica, en la mucosa labial “no había ese tipo de lesión, compatible con ahorcadura”, con lo que contradijo lo que refirió Chirife. Publicó Salta12