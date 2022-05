El gobernador de La Rioja modificó una ley para poder cobrar una pensión durante el resto de su vida

El gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, modificó una ley que le permitirá cobrar una pensión vitalicia una vez que concluya su gestión. La iniciativa fue aprobada por la Legislatura provincial.

A partir de ahora el artículo primero de la Ley 6.267 establece que los ex Gobernadores, ex Vicegobernadores y ex Presidentes del Tribunal Superior de Justicia una pensión mensual de carácter no remunerativo, no bonificable, ni sujeta a aportes, cuyo monto será fijado anualmente por la Función Ejecutiva".

La modificación fue a fines de abril, pero trascendió en las últimas horas, cuando el senador de Juntos por el Cambio (JxC), Julio Martínez, lo contó en sus redes sociales.

"De ahora en más, cualquiera de los ex mandatarios podrá percibir de forma simultánea la pensión vitalicia y cualquier otro sueldo de carácter público", afirmó Martínez, quien cuestionó la "decisión vergonzosa" del Quintela.

El parlamentario radical calificó, además, de "decisión vergonzosa" la del gobernador peronista. "Apunta a otorgar privilegios, mientras el resto de la sociedad, hundida en una situación económica y social dramática, reclama a la política honestidad y austeridad".

"No les importa ser ni parecer honesto", concluyó.