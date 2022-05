Salud en crisis: En menos de 24 horas renunciaron los gerentes de los hospitales de Tartagal y J.V. González

"Si no apoyan, no se puede hacer una buena gestión" dijo el doctor Santiago Payo al momento de informar su desvinculación con la gerencia del Hospital de Tartagal Juan Domingo Perón el pasado viernes.

En tanto, por parte del Ministerio de Salud, esgrimen que la decisión responde a cierta irregularidad en las finanzas del nosocomio y diferentes conflictos que se presentan en el lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta.com.ar)

Estas acusaciones no fueron bien recibidas por parte del Dr. Payo, quien publicó un video en las redes sociales limpiando su nombre.

“Tengo la cara muy limpia. Yo no tengo nada que esconder, yo no malversé ningún fondo. Si en algún momento tomé la palabra para decir las cosas que este hospital necesitaba lo hice porque creo en la libertad de la palabra de cada ciudadano”, comentó el médico haciendo referencia a los dichos del ministro Esteban.

Tres renuncias más

A las pocas horas de lo sucedido en Tartagal, y como si se tratase de un efecto dominó, el hospital de Joaquín V. González también notificó tres desvinculaciones.

En una nota dirigida al ministro de Salud de la Provincia Juan José Esteban los médicos Eduardo Acuña, Fátima Castro y Natalia Sorayre renunciaron de manera “indeclinable” a la Gerencia General, Gerencia de Atención a las Personas y Gerencia Sanitaria del nosocomio.

Nuevamente, las renuncias llegan tras diversas acusaciones sobre problemas en la organización y administración del hospital que apuntan contra los gerentes y que circularon en los últimos días.

“Lamento mucho la situación en la que se plantea mi salida. Hablan hasta de malversación. Qué podemos malversar: ¿pobreza?. En Salta ganan el doble que lo que ganan en el interior. Es fácil hacer política cuando no se conoce la realidad del lugar. Y ahora vienen los ajustes y a eso no lo voy a avalar. Somos trabajadores de salud, no delincuentes”, manifestó duramente Acuña.

“Me hice cargo de una gestión pobre. No puedo dar más la cara, en vez de respaldarme, nos acusan no solo a mi, sino a todo el personal de salud, de malversar fondos”, concluyó el profesional.

Mientras tanto, a la espera de nuevas designaciones, las repercusiones de estas salidas presumen una crisis gerencial y sanitaria a la que el Ministerio de Salud deberá darle respuesta.