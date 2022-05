Esteban se reunió con trabajadores del Hospital de Tartagal

La situación del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal parece haber llegado a su límite. Luego de jornadas de constantes movilizaciones por parte de los trabajadores y la reciente renuncia de su gerente Santiago Payo, el ministro de Salud, Juan José Esteban viajó al norte para tratar de poner orden en el nosocomio.

Para esta mañana estaba prevista una nueva marcha exigiendo la liquidación de los sueldos de 55 trabajadores. En medio del reclamo, encabezado por el secretario general de ATE San Martín, llegó la comitiva enviada por el Ministerio de Salud con el Dr. Esteban presidiendo el viaje.

Cabe destacar que en las instancias previas, Esteban había anunciado que enviaría una comitiva para conocer en detalle cuáles son los problemas que hay dentro del nosocomio.

Más allá del reclamo salarial de trabajadores que no perciben su sueldo, el gerente saliente había denunciado faltantes de todo tipo, desnudando cierta desidia desde la cartera: "Si no apoyan, no se puede hacer una buena gestión", dijo Payo.

Por su parte, Esteban había indicado que el Hospital de Tartagal debe rendir finanzas por un monto de 14 millones de pesos enviados "meses atrás" a fin de cancelar los contratos hospitalarios internos contraídos durante la pandemia instalada por la Covid 19.

Si bien hasta ayer Payo seguía al frente del Hospital hasta poder entregar todos los informes, desde el Ministerio de Salud se había dispuesto que el centro sanitario quedara en manos del secretario de Servicios de Salud, Facundo Humacata; y la subsecretaria de Gestión de Salud, Silvia Cardozo, hasta designar un nuevo gerente.

Entre las versiones no oficiales, circula que los trabajadores proponen al médico Leo Mora para la gerencia del Hospital de Tartagal, porque "no quieren otro gerente de Salta (capital)", indicó el portal Tartagal al día.