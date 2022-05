Berni sobre Alberto Fernández: "el que trajo al borracho que se lo lleve"

Sergio Berni volvió a opinar sobre la interna del Frente de Todos y dejó una serie de fuertes conceptos. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sostuvo que el país se encuentra “huérfano de conducción”, que el presidente “no tiene credibilidad” y cuestionó el arreglo económico al que llegaron Alberto Fernández y fabiola Yáñez para el cierre de la causa por la fiesta en la Quinta de Olivos.

“Esta sociedad hoy está huérfana de conducción. Y cuando hablamos de conducción, hablamos de decir ‘este es el rumbo que va a llevar la Argentina’”, comenzó diciendo este lunes en el programa “Animales Sueltos”.

En ese sentido, al ser consultado acerca de si el presidente “no conduce el país”, respondió: “¿Tiene alguna duda? Lo conduce materialmente, pero no desde la credibilidad. Me parece que el presidente debería tener la suficiente lucidez como para entender el problema en el que nos metió y sacarnos”.

Entonces el conductor, Alejandro Fantino, le repreguntó si “Cristina no conduce”, ante lo cual Berni se tomó unos segundos y, tras aclarar el sentido de sus palabras, contestó: “Que se entienda bien, no quiero faltarle el respeto a nadie, y mucho menos a la figura del Presidente. Pero en el campo, cuando estamos en las jineteadas y aparece un ‘borrachín’ a hacer lío, el locutor dice ‘el que trajo al borracho, que se lo lleve’”.

Su frase dejó mudos a los periodistas, ante lo cual el ministro volvió a aclarar: “Yo no dije que tiene que renunciar, sino que tienen que arreglar este problema. Está demostrado que estamos yendo por el mal camino. Si no, no estaríamos en este baile en el que estamos metidos”.

Por otra parte, sobre el acuerdo económico al que el mandatario llegó con la Justicia para el cierre del Olivosgate, Berni expresó su desacuerdo: “Un hombre que se considera como tal tendría que haberse presentado a la Justicia, decir ‘señor, soy culpable. Condéneme’. Tiene que asumir la culpa. No hay plata que pague el daño que les hizo a los argentinos”. /Radio Mitre