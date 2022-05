El cruce entre Sansone y Mazzone terminó en denuncia por violencia de género

Tras conocerse una serie de audios originados en un grupo del que participan periodistas y dirigentes políticos, en los que el diputado Daniel Sansone tildaba de «rata» y «ñoqui» a Liliana Mazzone, se supo que la ex legisladora y actual asesora de la legislatura salteña realizó una denuncia en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

Mazzone señaló que todo se inició a partir de que haya puesto emojis de aplausos y alegría en un tweet donde se anunciaba la renuncia de Sabrina Sansone, hija del legislador y hasta hace poco Secretaria de Cultura de Salta. “A partir de ahí este señor primero por escrito me dijo atrocidades y luego yo le contesté obviamente. Me trató de ñoqui yo le dije que le preguntara al jefe de la Cámara si lo asesoraba o no. Yo vengo desde el año 1990 en la Cámara”, contó.

La funcionaria aseguró que nunca vio a alguien tratar así a una mujer así. “El nivel de violencia y de ira fue tremendo. Este señor si choca en una esquina se va a bajar y va a matar a una persona. Es inconcebible, habló de mi apellido. Ha generado un daño tremendo más allá de la violencia de género que ejerció sobre mi persona", dijo en tono de asombro.

Por último, confirmó que realizó las denuncias correspondientes y que luego las ingresará a la Cámara de Diputados. "Espero que el cuerpo en su conjunto actúe conforme a derecho”, concluyó.