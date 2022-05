Violencia animal en La Caldera, el colegio dio explicaciones de los sucedido con una gallina

Tras el hecho que conmocionó a muchos salteños, vinculada con violencia animal, donde una gallina fue descuartizada, surgió una denuncia penal desde Protectora de Animales Salta y desde el Ministerio de Educación en las últimas horas también se citó al Director de la Institución.

Juan Carlos Echazú, profesor del colegio Senado Provincial N° 5045 en representación del Director dijo a través Todo Salta "Acá la intención ha sido reivindicar viejas costumbres. Se presentaron diferentes actividades. Este juego fue casi el último, no imaginamos el final que tuvo".

Explicando en que consistía el juego, el docente dijo "La idea era soltar el animal, atraparlo y una vez que lo habían conseguido, terminaba ahí el juego. Lamentablemente con la cantidad de chicos no pudimos controlarlo, lamentablemente".

Justificando el accionar y la elección del juego dentro del itinerario de varias actividades expresó "Es una costumbre, es un juego ancestral, donde se ha querido reivindicar y llevar a cabo una acción y un juego que se lo viene practicando hace mucho tiempo".

En su explicación manifestó "No hemos medido y eso tenemos que tratar de hacerle entender a la comunidad que en ningún momento estamos promoviendo la violencia ni mucho menos, no medimos el ímpetu de los chicos las ganas de competir"

No se sancionará a nadie

El docente anticipó que no buscarán culpables ni sanción para alumnos ni para los profesores que estuvieron encargados de hacer este tipo de acción ni mucho menos. "Lo que sí tenemos que trabajar es en concientización no solamente de los alumnos sino también de toda la comunidad respecto a la no violencia".

Por último, aseguró que tras el hecho, se suspendieron las actividades planificadas para la jornada y cada docente se dirigió a sus curso y habló con la comunidad educativa a la que pertenecen sobre la violencia.