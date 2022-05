Vicuña opinó sobre el romance entre la China y Rusherking: "Es una m..."

Después del escándalo con Mauro Icardi y con Rodrigo De Paul, el romance de la China Suárez con Rusherking, el ex novio de María Becerra, dejó a todos sin palabras en el mundo de la farándula argentina, especialmente a su ex pareja, Benjamín Vicuña.

El actor chileno se encuentra viviendo un tenso momento con la protagonista de "ATAV" después que ésta asegurara que "viaja mucho por trabajo", motivo por el que no podría hacerse cargo de sus hijos Magnolia y Amancio con regularidad.

En ese sentido, tras comenzar a preparar un viaje con su novia Eli Sulichin, Benjamín Vicuña se refirió al actual noviazgo de la China Suárez con el famoso trapero de 22 años: "Eso me lo guardo. No hablo más. No hablo de ella. Es una mujer adulta".

Además, el movilero de "LAM" quiso saber si conocía a la nueva pareja de su ex, ya que al tener una buena relación con el esposo de su otra ex, Pampita y Roberto García Moritán, también podía ser el caso con la China, pero Vicuña se mostró incómodo: "¿A quién? No".

Entonces, el cronista explicó el razonamiento de su pregunta "Te lo pregunto bien, porque cuando uno se separa, se pueden presentar a las parejas... Te reís, Benja…", lo que provocó una divertida respuesta: "No, está bien. ¡Es malo! Es malo, malo, malo".