Un estudiante denunció por homofobia a un chofer de una empresa de transporte

El martes en la terminal de la Ciudad de Metán, Santiago Singh vivió una reprochable situación. El joven que estaba por abordar un colectivo para ir a Río Piedras donde estudia para maestro, fue apartado de la fila por, según publicó ElTribuno, “tener gestos de maricón”.

“Lamentablemente hoy sufrí unos de los peores actos de discriminación por parte de un chofer de la empresa La Veloz del Norte. En donde no me dejó subir al colectivo por, según él, tener gestos de maricón, y me apartó la fila”, relató el joven quien todos los días realiza el trayecto Metán – Río Piedras donde estudia para ser maestro.

“Cabe destacar que jamás le falté el respeto a la hora de entregarle mi boleto, siempre voy con mi mejor onda y saludo a todos y cada uno de los choferes y compañeros. El chófer no tan solo negó haberme dicho maricón. Si no que no tenía argumentos justos para sacarme de la fila y no permitirme el egreso en el micro”, continuó.

Imagen cortesía de ElTribuno

“Quedando en evidencia la homofobia de este ser, sin saber que está violando nuestros derechos como personas. Agradezco a la vida que me hizo un ser fuerte ante cualquier cosa para saber defenderme y poner en su lugar a los atrevidos”.

En la misma línea planteó: “Mi pregunta es: ¿Si le decía a algún niño o niña esa palabra? Sabía el impacto psicológico que podría ocasionar? No, al parecer no lo sabe. No sabe que las personas sentimos y tenemos los mismos derechos que todos”.

“Agradezco a mis compañeros, los cuales me sirvieron de testigos para la denuncia penal y al INADI quien no dudo en darme todo el apoyo legal que necesito. Una vez más gracias”, comentó el joven miembro de la comunidad LGBTIQ+ de Metán.

Para finalizar aseguró: “Y creo sin duda alguna que al único ser que le tengo que rendir cuentas de mi elección es a Dios y a nadie más. Él sabrá que no creó un ser malo, creó a un ser con una capacidad única de ser humano con o sin errores. Un verdadero amigo y compañero en las buenas y en las malas. Apoyando a todos los que lo necesiten”.