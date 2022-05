Suspendieron un partido de fútbol para frenar a un hombre que discriminaba a una jugadora

En las últimas semanas han tomado relevancia los casos de discriminación que se producen en la sociedad salteña donde, en mayor o menor grado, todos estos episodios han tenido el repudio correspondiente y la desaprobación de los salteños; ahora sucedió en un partido de fútbol.

En ese contexto fue este fin de semana donde aconteció otro episodio de discriminación en un partido de fútbol que se jugó en Salta, donde un padre se mostró violento contra una mujer, realizando todo tipo de insultos contra ella, situación que derivó a que se suspenda el partido.

Según la información que compartió FM Profesional, esto ocurrió el sábado durante un evento de la Liga Salteña de Fútbol, en un partido correspondiente a la tercera división que tuvo de protagonistas a los equipos de Mitre y Camioneros Argentinos del Norte.

En medio del encuentro, un padre comenzó a insultar a una chica, de entre 17 y 20 años, descalificándola, denigrando y humillándola por su contextura física. Este hombre despreció con las peores expresiones a la joven.

La situación no pasó desapercibida por la asistente del árbitro quien le avisó de lo que pasaba. El descontrol que habría manifestado este sujeto derivó en que el partido deba suspenderse para frenar los insultos que profería a la joven, sumando no solo un caso de discriminación sino también de violencia de género, cuestiones que no tienen lugar en un partido de fútbol.