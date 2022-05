Estalló el Hot Salte, ¿Cómo comprar de manera segura?

Ayer comenzó el evento de compras virtuales que se desarrollará hasta el 1 de junio, a través de la página oficial https://www.hotsale.com.ar, donde estarán disponibles ofertas y descuentos de productos de distintos rubros, por lo que se aconseja a eventuales compradores que tengan en cuenta algunos cuidados.

Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor, Pía Saravia, hizo algunas recomendaciones para comprar de manera segura y evitar estafas. En primer lugar señaló que los consumidores deben comprobar que se trate de páginas oficiales.

“Jamás entrar por correos electrónicos o por redes sociales porque imitan las páginas con los logos, la Ciberdelincuencia está súper perfeccionada, sobre todo en época de pandemia. Nunca les pueden pedir fotos de las tarjetas de ambos lados, tampoco fotos de los DNI. Tampoco les deberían indicar que siguen las compras por canales privados o por whatsapp”, dijo.

Cuando se trata de páginas de marcas específicas que no sean las del Hot Sale, es importante corroborar que el sitio oficial comience con “https://:”; si la página web no contiene la letra S, la seguridad es vulnerable. Otro indicio que sirve para verificar la página es el candado que figura en la barra de dirección que debe estar cerrado o ser de color verde.

“Tienen que saber que las compras pueden incluir costos accesorios como el flete y los seguros. Respecto al envío, tratar de que sea con empresas prestigiosas o ya conocidas porque después hay problemas con que el producto no llega o se rompe”, señaló Saravia.

Otra de las recomendaciones es que al momento de pagar no debería haber diferencia entre las tarjetas de crédito, débito o contado efectivo: “En la ley de Defensa del Consumidor tenemos el derecho de arrepentimiento, solo para las compras por internet. Cuando el producto llega al domicilio y no nos gusta, podemos comunicar a la empresa que lo vamos a devolver, tenemos un plazo de 10 días. La empresa debe buscarlo, con costos a cargo de la empresa”.

Es muy importante conservar el comprobante de pago o la factura; si no es suministrada por la empresa, es importante solicitarla para el caso de ser presentada ante algún inconveniente. Respecto de la garantía, en caso que el producto adquirido presente alguna falla o defecto en su funcionamiento, todos los productos tienen por ley una de garantía de seis meses, período que no puede ser restringido por los proveedores. Recordar que para pagos con tarjeta de débito o de crédito en un pago, no deben aplicar ningún recargo.