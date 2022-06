Feroz crítica de diputados a Salud por la situación de los hospitales del Interior

La salud, enferma. Ayer, hubo un encendido debate en la Cámara de Diputados, con eje en la falta de recursos que se destina al área sanitaria, luego que la diputada por Los Andes, Azucena Salva, solicitara la designación de personal médico y enfermeros para el mencionado departamento.

El principal apuntado fue el ministro de Salud, Juan José Esteban, a quien se le reclamó arbitrar los medios para solucionar las situaciones de precarización de los trabajadores de los nosocomios del interior y cubrir los cargos vacantes.

El primero en tomar la palabra fue el legislador por San Martín, Franco Hernández, quien recordó la convulsionada situación que se vivió en el hospital de Tartagal la semana pasada, y advirtió de una situación similar en Salvador Mazza. “Hay 21 personas con una situación laboral precaria en Salvador Mazza”, advirtió.

“La sociedad necesita un servicio de salud acorde que esté en cabeza del Estado”

En ese marco, pidió encarecidamente al ministro de Salud que empiece a responder las peticiones del pueblo que se esbozan en el recinto, a la vez que puntualizó en la falta de un plan de contingencia que permita que el sistema de salud mejore en 5 o 10 años.

A su turno, el representante de Rosario de La Frontera, Gustavo Orozco, también fue muy crítico y sostuvo que “no es casualidad que estén renunciando los gerentes”, ya que indicó que "no le dan los insumos ni tampoco les nombran gente". “No solo pasa por lo edilicio, hay hospitales destruidos que parecieran edificios abandonados, pero falta de personal y hay una fuerte dejadez por mejorarla”.

También cuestionó que se hayan imputado en el presupuesto los fondos para cubrir los cargos vacantes y que, hasta el día de la fecha, no fueron ocupados. “En Rosario de la Frontera, no tiene chofer, ambulancias, hay un solo médico que cuando pide licencia se quedan sin médicos, el médico no puede pedir licencia. Y a eso se suma que en el Chaco salteño no hay médicos de campaña”, disparó.

“No solo se venía negando, tampoco se venían ocupando, que es lo peor, piensan que salvan su gestión y lógicamente no es así”

A su turno, Jorge Restom, de San Martín, reclamó también por la falta de designaciones y recordó que, en el año 89, en el hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, habían más de 120 profesionales, y hoy el número es visiblemente menor. “¿Que hicieron con los cargos, si los cargos eran de Tartagal, donde fueron a parar los cargos?”, expresó.

Además, señaló que los municipios gastan fortunas para derivar los pacientes a Salta, debido a la falta de profesionales. “Si la solución va a estar en la Capital, pues apaguemos la luz y nos vengamos a vivir a la capital”, manifestó.

Jorgelina “Koky” Juárez, de Orán, también puso el eje en la situación sanitaria que se vive en el interior profundo, sobre todo en el norte, donde “la realidad es sumamente cruel por el abandono y por la desidia”. “Queremos que nuestros hospitales de interior dejen de ser hospitales de derivación, no hay salteños de primero o de segunda”, afirmó.

“Necesitamos que el ministro escuche el pedido de legisladores, que responda, que conteste el teléfono”

Finalmente, Pablo Gómez, de Rosario de la Frontera, coincidió en “se ha hecho mucho pero está a las claras que todavía no alcanza”.