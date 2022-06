Chiqui Pérez, Pablo Espíndola y Juan Cuéllar dejaron de pertenecer al Santo

Después de una semana y monedas de que comenzó la era del DT Pablo Martel en el antoniano se confirmó la lista de jugadores que no serán más tenidos en cuenta para lo que resta del torneo. El técnico santiagueño se reunió con los dirigentes en la que le dio la lista de los jugadores que no iba a tener en cuenta y una de posibles refuerzos.

La lista de los jugadores que no tendrá en cuenta Martel para el último trecho de torneo Federal A son el defensor Claudio “el chiqui” Pérez, el ex Boca Junior había llegado al santo para jerarquizar el plantel cuando ascendió del Regional Amateur al Federal A, pero por distintas lesiones no pudo asegurarse un puesto en la cancha

El segundo es el medio campista Pablo Espíndola que llegó de Junior de Córdoba también para formar parte del plantel que iba a jugar el Federal A pero no tuvo mucho rodaje con el anterior técnico Martín Martos y ahora con Martel no entró en la consideración por lo que dejó de ser jugador antoniano.

Por último el tercero que deja de formar parte del equipo de calle Lerma y San Luis es el delantero Juan Cuéllar, el salteño que hizo inferiores en Banfield y venía de jugar en Deportivo la Merced fue el tercero en integrar la lista que el DT Martel le dio a dirigentes antonianos.

Cuéllar llegó al Santo en forma de apuesta del ex entrenador Martos porque ya lo había dirigido en el equipo de La Merced por lo que confió en darle una oportunidad pero el jugador nunca cumplió las expectativas y solo jugó un puñado de minutos.

Foto gentileza CJA Oficial

En el club de calle Lerma y San Luis todavía no se descarta que sean solamente estos tres jugadores los que abandonen el plantel y en las próximas horas podría haber novedades sobre quienes se sumaran a esta lista. En relación a los refuerzos, el entrenador le dejó claro a los dirigentes quienes son los pretendidos pero pidió discreción a la hora de que no se filtren los nombres para que no se terminen yendo a otros clubes.