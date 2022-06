En su día, ATSA resalta la labor de los Agentes Sanitarios

“Hablar de un Agente Sanitario es llenar el alma y el corazón de un inmenso sentimiento. Es descubrir cómo la salud de la comunidad puede estar protegida en medio de la nieve, el calor, el viento o la lluvia”, comenta el secretario general de ATSA, Eduardo Abel Ramos, en el marco de una fecha especial para la comunidad de la salud.

Sucede que hoy, como cada 3 de junio se conmemora el Día del Agente Sanitario, establecido como homenaje a Raúl Tanoni, médico sanitarista de San Miguel de Tucumán, iniciador de la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

“Decir que un agente sanitario es el pilar de la Salud Pública, no es descubrir nada nuevo, porque su tarea recibió los mayores elogios de los países que los tomaron como ejemplo. Pensar en los agentes sanitarios, es remitirse a un pasado no muy lejano en los cuales no conocían la palabra reivindicación y quienes los representamos, sentíamos la frustración de no poder ser escuchados en su defensa”, continuó en sus expresiones Abel Ramos.

“En un tiempo no muy lejano, este servidor público fue considerado como un simple peón tristemente remunerado. Con la llegada de la Carrera Sanitaria, que pude presentar y defender como diputado, se abrió un nuevo mundo”

Dentro de su reflexión, el secretario general de ATSA, reconoció aquellas labores que en algún momento de la historia fueron encomendadas a los agentes sanitarios, desde partos hasta despedidas, incluso en las peores situaciones geográficas y contra las fuertes inclemencias del tiempo.





“Hoy ellos siguen siendo los Agentes Sanitarios de siempre, pero pudieron capacitarse y aún aguardan la recategorización que se encuentra olvidada para la firma, en el viejo escritorio de algún ministerio. Esto les permitirá cumplir el sueño de ser reconocidos como Técnicos en Atención Primaria de la Salud y será un verdadero acto de justicia”, comentó Ramos, enfatizando un pedido del sector que viene siendo demorado.

Para finalizar, no dejó pasar por alto las exigencias que les demandó la llegada del COVID y les agradeció su labor diaria: “Se las ingeniaron para nunca bajar los brazos y continuar siendo lo que eran. Gracias por llevar adelante esta labor, por el esfuerzo, por la dedicación y por estar al lado del ser doliente cuando más lo necesitan”, resaltó Ramos, saludando una vez más a los agentes sanitarios en su día.