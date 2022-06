El CUCAI repudió a Milei por promover la venta de órganos: "Es descabellado"

Acostumbrado a hacer declaraciones polémicas, el diputado nacional liberal Javier Milei volvió a encender la mecha cuando se manifestó a favor de la venta liberada de órganos y eliminar todas las regulaciones estatales. “Mi primera propiedad es mi cuerpo ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? Es un mercado más”, argumentó su postura.

A raíz de estos dichos InformateSalta se comunicó con el doctor Martín Flores, titular del CUCAI Salta quien desmereció y lamentó este tipo de consideraciones, asegurando que es una postura sin razón y solamente hecha por cuestiones políticas en medio de una campaña.

“Pensar que debemos hacer un mercado con todos los órganos me parece una cuestión disparatada y descabellada totalmente, es algo que repudiamos absolutamente”, sentenció Flores comentando que desde el INCUCAI y todos los organismos alineados a nivel nacional emitirán un comunicado reafirmando esta postura.

“Me parece que, para una cuestión política, simplemente no habría que darle relevancia, la donación de órganos en Argentina ha costado muchísimo, tiene una legislación, la ley Justina que reglamenta la donación voluntaria y generosa”, recordó respecto a cómo hay normativas al respecto.

“Que se trate con total liviandad y que un político en campaña hable de forma tan sensible, no tiene sentido darle prensa”

En este punto recalcó que no es posible pensar en los órganos como un objeto de mercado, un material a la venta, de transacción y de uso común. “No se puede tratar un órgano como mercado, es un material biológico, tiene vida, tiene su tratamiento, no podemos poner cualquier órgano a cualquier persona porque una persona piense que pagándolo se lo puede poner”, subrayó para dar claridad.

Por último, Flores consideró que esto es nada más que la búsqueda de un efecto mediático de Milei, invitando a su equipo a asesorarse más, como así “a otros diputados nacionales, como Martín Tetaz que en Twitter hizo una encuesta de esto, esta crisis económica ha hecho que algunos ‘pensadores’ muerdan la banquina y piensen que todo se comercializa”, finalizó.