Boleta única de papel: "Solo el kirchnerismo, con sus rehenes de la pobreza, quieren conservar el viejo sistema"

Durante el programa Sin Vueltas conducido por el periodista Federico Storniolo, el Diputado Nacional y referente de la UCR Miguel Nanni adelantó algunos detalles sobre el proyecto que presentó sobre la Boleta Única de Papel.

"Hace más de 100 años que votamos con la boleta partidaria, la boleta de papel dónde va un solo candidato de un solo partido político. El mundo ya ha abandonado ese sistema, lo ha abandonado hace más de 60 años. Aquí en Sudamérica somos unos de los pocos países que usa este sistema tan viejo, en el mundo hay más de 180 democracias que están usando el sistema de boleta única", comenzó explicando.

Por el contrario, Nanni aseguró que el sistema de boleta única papel consiste en un solo cartón, donde están todos los candidatos de los diferentes partidos, lo que a su criterio, asegura transparencia, aleja al puntero político de las elecciones, y sobre todas las cosas acerca a la gente a la política.

Consultado sobre quienes apoyan la propuesta y quienes se oponen adelantó, "todos los republicanos o que estamos en la oposición estamos pregonando el cambio de este sistema, el kirchnerismo nada más con sus rehenes de la pobreza quieren conservar el viejo sistema".

En otro orden de cosas, se mostró preocupado por la escasez de combustibles: "A mi me asombra que no de la cara el ministro o el secretario de energía mínimamente. Oídos sordos del gobierno, no queda otra que lisa y llanamente importar gasoil. Este problema lesiono gravemente el sistema productivo salteño"

Para finalizar cuestionó la propuesta de aumentar la cantidad de jueces de la Corte Suprema: "El kirchnerismo en medio de la pandemia tuvo solo tres proyectos de ley en cuanto a lo sanitario, y de reforma del poder judicial le metieron 25. Cuando la emergencia era la pandemia, los tipos miraban la justicia".

"Argentina no tiene una población que amerite 25 jueces de la Corte Suprema. Es simplemente una amenaza al sistema de la justicia para que no los investigue", cerró Nanni.