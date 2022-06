Baby retrucó a Wayar: "Usa tiempo del Senado para hablar de mi cuando es multimillonario gracias a la política"

En su editorial del viernes pasado, el periodista de A24 Baby Etchecopar trató de "pelotudo" a Walter Wayar por el repudio que le hizo en la pasada sesión de la Cámara Alta provincial, tras sus dichos sobre Güemes.

La historia comenzó cuando hizo referencia al nuevo billete de $200 que llevará la cara de Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy. Dijo: "Quiero contar algo de Güemes, que me lo contaron cuando estuve en Salta. No quiero ser irreverente pero nunca murió Güemes de un tiro pegado por un realista. Me dijo un historiador salteño fue un tiro en el culo pegado por un marido que se le gangrenó. No quiero faltar el respeto, lo digo con honestidad..., creo que fue distinto, estaba con una mujer, llegó el marido le pegó un tiro y se le gangrenó... siempre a los héroes se les van cambiando la historia", acotó.

Esto generó una polémica en diferentes sectores de la sociedad e incluso en la última sesión del senado provincial, varios hicieron referencia al tema, siendo Waltar Wayar el más enérgico.

Walter Wayar, legislador del Frente de Todos, hizo un acalorado discurso en defensa de la figura de Güemes y expresó un “firme y fuerte repudio a la actitud cobarde de un señor del obelisco que amparado en libertad de expresar y comunicar quiso manchar la dignidad e integridad -quiso porque no puede manchar ni sus zapatos- de ese general gaucho del Ejército Argentino, de la patria, que dio la vida luchando por la misma”.

Ni lerdo ni perezoso, Etchecopar no se quedó callado y calificó al senador salteño de "piojoso, muerto de hambre, que tiene 55 empresas, dueños de gimnasios, y es de los que no piden documento para salir con alguien... un payaso que quería ir al Bailando".

"Este ridículo usó tiempo del Senado para hablar de mi cuando él es multimillonario gracias a la política"... dijo en su editorial del viernes pasado, agregando que "éste no sabe que en la Salta profunda la gente se caga de hambre, que no tienen zapatos, no tienen alimentos, que se cagan de frío, que los salteños viven como el culo y este payaso habla de mí".







Baby no sólo habló del salteño sino de la política en general y puso otros ejemplos: "Queria decir esto porque la clase política argentina además de chorros son resentidos".

"Este nabo que vive del estado toda su vida, que ellos van a beneficiarse, cuántos asesores, cuántos negociados, qué es lo que tiene detrás... hay un momento que decimos basta, a lo mejor no se quieren dar cuenta, un se terminó con ustedes afuera", expresó.