Senadores ofuscados con "Baby" Etchecopar por sus dichos sobre Güemes: "Un Don nadie del Obelisco"

El comentario del periodista de A24, Baby Etchecopar sobre la figura del General Martín Miguel de Güemes, al momento de hablar de la incorporación de su figura en los nuevos billetes de $200, que fuera dado a conocer por InformateSalta, generó enorme malestar en los senadores provinciales durante la última sesión.

“Quiero contar algo de Güemes, que me lo contaron cuando estuve en Salta. No quiero ser irreverente pero nunca murió Güemes de un tiro pegado por un realista. Me dijo un historiador salteño fue un tiro en el culo pegado por un marido que se le gangrenó. No quiero faltar el respeto, lo digo con honestidad, creo que fue distinto, estaba con una mujer, llegó el marido le pegó un tiro y se le gangrenó”, dijo el periodista Baby Etchecopar en el programa televisivo A24 al analizar la nueva política de Alberto Fernández de volver a incluir a figuras históricas en los billetes; como el caso de Martín Miguel de Güemes en el billete de $200. “Siempre a los héroes se les van cambiando la historia", advirtió al defenestrar al héroe gaucho salteño.







Las palabras del polémico periodista no pasaron desapercibidas para el Senado de la provincia donde los legisladores aprobaron un proyecto de resolución donde además de declarar de interés las actividades desarrolladas en el marco de las actividades por el aniversario del Paso a lnmortalidad de Martín MIguel de Guemes, también manifestaron su repudio las declaraciones públicas de Etchecopar en relación a su cuestionamiento a las causas de fallecimiento del gaucho salteño, publicó El Expreso.







Carlos “Ketty” Rosso, senador por General Guemes, afirmó al respecto: “Pasaron muchos años para que Argentina reconozca la labor de hombres y mujeres que trabajaron para la emancipación de Argentina y América. Desde el Norte los gauchos fueron quienes formaron parte de la historia y en muchos libros se mostró su accionar”. Reivindicó el busto a Macacha Güemes pronto a inaugurarse y el cronograma de actividades en toda la provincia. Sobre las declaraciones del periodista, sostuvo: “Algunos cuentan otra historia, da mucha bronca cuando uno escucha en medios de comunicación nacionales hablar sobre la vida de alguien que hizo mucho por argentinos y latinoamericanos. Sea quien fuere el autor, van a reconocer a un héroe gaucho que trabajó por todos, la historia la pueden contar en redes sociales”. Invitó a quienes deseen conocer la historia de Güemes a que visiten Salta del 7 al 17 de junio, cuando se realizarán las actividades por su conmemoración.

Por su parte, Walter Wayar, legislador del Frente de Todos, reivindicó al héroe gaucho como una de “las grandes personalidades que construyeron la patria”. “En la gesta está la lucha, está la historia; muchos años costó que se conozca este héroe nacional, día de ida vamos jalonando la construcción de ese héroe firme, gaucho, hombre táctico y de pueblo”, enfatizó el representante de Cachi. En esta línea, defendió este “firme y fuerte repudio a la actitud cobarde de un señor del obelisco que amparado en libertad de expresar y comunicar quiso manchar la dignidad e integridad -quiso porque no puede manchar ni sus zapatos- de ese general gaucho del Ejército Argentino, de la patria, que dio la vida luchando por la misma”,

“Ni voy a mencionar la atrocidad que dijo, son palabras muertas de su analfabetismo, dicen que 'murió de un tiro en la cabeza salido de una batalla realista'. Nunca se dijo eso, siempre se dijo que fue herido por la espalda y cabalgó hasta la Quebrada de la Horqueta a donde no quiso recibir prebenda de los imperialistas. Estaba rodeado de gauchos y les impartía instrucciones para seguir defendiendo la patria, sabiendo que destino era la muerte”, contó Wayar sobre los últimos minutos de Güemes. “Viene un cualquiera, un don nadie que se cree que por ser cercano al Obelisco y tener un programa en radio o programa de TV pueden mancillar nuestra historia, nuestro héroe y a nuestro pueblo”, aseveró. “Sin properio, su ataque vil, cobarde, rastrero y descalificación, vino de paseo, se lo recibió bien y dice que le dijeron y no tiene la valentía de decir. Si hay un salteño que le mentió, deberíamos saber quien es cobarde y traidor (...) Gesto cobarde de un cobarde, no vale la pena ni una simple cachetada a un tilingo como Baby Etchecopar. periodista y triste cobarde”, sentenció efusivo el legislador

Dani Nolasco, representante de La Poma, se pronunció al respecto en nombre del bloque Compromiso por Salta quien enalteció el aporte de Güemes y su importancia en las familias salteñas y humildes, y tildó de “comentarios inapropiados” las declaraciones periodísticas.



Por su parte, Miguel Calabró, presidente del bloque Evita Conducción, afirmó: “Repudio absoluto de alguien que se quiso hacer el gracioso, agarrarse de una visión centralista que como muchos otros historiadores, ponen a hombres y mujeres en pabellón próceres; y despectivamente y peyorativamente lo ponen a Güemes en el de los caudillos, queriendo subestimar o minimizar inclusive adjetivando o subestimando la formación de quien te la formación militar”. También repudió figuras salteñas que participaron en la mesa de Mirta Legrand donde se hicieron eco de esta versión de la muerte del héroe gaucho. El representante de La Caldera pidió que se le haga llegar un escrito al periodista para que éste se retracte públicamente.