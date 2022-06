Proteccionistas acusan a José García de no cumplir con las promesas: "No volvió más"

Un grupo de proteccionistas apuntó contra el concejal José García Alcázar, por el incumplimiento en la entrega de lonas para animales callejeros.

Federico Gutiérrez, proteccionista de animales, grabó un video y lo subió en su cuenta de Facebook un fuerte reclamo. “Señoras y señores, este señor, José García es un mentiroso”, empieza el relato mientras filma un banner del concejal.

“Hace un año me prometió lona para los callejeritos y todavía no me entregó nada. Se hace el militante de hacer. Señores por favor, tengan conciencia de votar, estos individuos son los que mienten y nos usan”, esbozó el proteccionista.

También hizo llegar el reclamo a la cuenta de Facebook del edil, ya que en varias publicaciones, dejó el siguiente comentario: “ESTE TIPO ES OTRO LADRÓN MENTIROSO.. Me prometió hace 1 año lonas para callejeros, me hice hacer un video a favor de él y yo ingenuo pensando que iba a volver (después subo más videos) jamás volvió".

"Piensan que no son esclavos de sus palabras.... BASTA DE POLÍTICOS MENTIROSOS COMO ESTE José García Alcázar”.