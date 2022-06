Redoblarán los controles anti-manteros en la previa del Día del Padre

Con la proximidad del Día del Padre y las ventas propias en el sector comercial, desde la Municipalidad de Salta ya están advirtiendo que implementarán controles estrictos para evitar cualquier intento de venta ambulante o ilegal en las calles del centro capitalino.

Así lo anticipó la interventora de la Dirección de Espacios Públicos, Susana Pontussi, en la charla que mantuvo con el móvil de InformateSalta. “Tenemos el Día del Padre en un feriado largo, así que vamos a redoblar los controles”, anunció la funcionaria municipal.

Para ser más clara, indicó que los mismos serán por el micro y macro centro de la ciudad “para que no haya quienes intenten llegar de manera ilegal e informal a las peatonales y a las plazas”, como objetivos principales donde habrá presencia de inspectores de su área, la Policía de Salta, miembros de Prevención y Emergencias, sin dejar de lado a la gente de Tránsito.

“Trabajaremos de forma conjunta para hacer una cobertura en toda la ciudad, como lo hicimos para Semana Santa”

Dicho esto Pontussi comentó que buscarán darle un día más de permiso a las ferias barriales para que puedan vender sus productos con la llegada de la celebración a los padres, como así que mientras las ferias están terminando de regularizarse y el centro está controlado, hay quienes pretenden seguir apostándose en las peatonales.

“Nos quedan casos puntuales que siguen insistiendo y pretendiendo entrar al micro y macro centro, lo que no está permitido y por lo que debemos actuar, no es que no sepan que está prohibido sino que siguen intentando, hemos tenido casos de violencia y golpes pero la situación está controlada”, afirmó para concluir.