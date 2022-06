Ariel Mariatti y Matías Sproat ya son refuerzos del Santo y está a caer el tercero

A la espera de la oficialización de que se prolongue la fecha límite para poder incorporar refuerzos para el torneo Federal A, el Santo ya abrochó dos refuerzos y está al caer el tercero. Los refuerzos que ya se entrenaron hoy con el plantel son Matías Ariel Mariatti y Matías Sproat.

En principio el mercado de pases del Federal A culminaba este jueves pero el Concejo Federal en las próximas horas hará la oficialización de que se prolongará hasta el 16 de junio a las 20 como fecha límite para incorporar jugadores para lo que queda del torneo.

Matias Sproat

La diligencia antoniana en conjunto al entrenador Martel se movieron rápidamente y cerraron dos refuerzos este fin se semana, se trata de Ariel Mariatti, defensor central de 25 años que proviene de Ferro Carril Oeste y viene de jugar solamente un partido de las 17 fechas del torneo Primera Nacional, el otro refuerzo que llegó sin que nadie se lo esperara es Matías Sproat un volante mixto de 34 años que puede jugar por todo el ancho del mediocampo, proviene de Brown de Adrogué y participó en 16 partidos de los 17 que disputó el equipo en la segunda categoría del futbol argentino.

Ariel Mariatti

Por otro lado en las próximas horas llegará el enganche Matías Pato de último paso por Defensores de Belgrano y que el DT Martel ya tuvo la posibilidad de dirigir en su paso por Güemes de Santiago del Estero. Con la llegada de Pato el antoniano busca un 9 y se mueve sigilosamente en la búsqueda del centro delantero que tanta falta le hace al equipo por la ausencia de gol que tiene.

Los dirigentes en algún momento se ilusionaron con el nombre de Bruno Vides el delantero actualmente en Huracán que no tiene minutos y no será tenido en cuenta pero económicamente es imposible ya que las pretensiones del jugador serían inalcanzables para esta categoría. Por eso Martel maneja otras opciones pero todavía no se filtró ningún nombre y lo mantiene bajo 7 llaves.