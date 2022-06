Escrachan a un almacenero que habría abusado de una nena: piden su detención

El lamentable hecho ocurrió el jueves en la tarde cuando la madre de la menor envió a comprar a la pequeña de 7 años al almacén, que funciona hace varios años en B° Vicente Solá y al no retornar, la mujer salió a buscarla y fue ahí cuando descubrió que el almacenero salía con la menor del interior de su vivienda ya que el local funciona en la misma.

La madre de la pequeña vio que su hija tenía caramelos en las manos y luego la pequeña le contó que la había tocado. Además presentaba lesiones en los labios, ya que el hombre de unos 65 años la habría mordido.

Tras tomar conocimiento, los vecinos decidieron escracharlo y realizaron pintadas en paredes y veredas de su vivienda. "La chiquita está asustada, no quiere ir a la escuela, queremos justicia que se vaya del barrio. No lo queremos" dijo una tía a Todo Salta Noticias.

Tras el relato de otras vecinas de hechos ocurridos años atrás, podrían surgir más denuncias. "Yo tenía 14 años y yo pasaba por acá y el viejo me quería meter adentro. Me ofrecía plata y me decía le de un beso. Me quiso agarrar y lo tuve que patear", aseguró.

"Cuando mi hija tenía 8 años, una vez la mandé a comprar sola. Le pedí que venga a comprar leche, lo conocíamos. El sujeto le pidió un beso en la mejilla y le corrió la cara para besarle en la boca", relató otra vecina.

Cabe aclarar que tras la denuncia policial, el sujeto fue detenido pero a las pocas horas volvió a su domicilio donde conviviría con hijos y nietos.