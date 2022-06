Se picó entre gauchos salteños: se dijeron de todo por audios de Whatsapp

"Te das cuenta que inútiles son los de El Carril, no son capaces de organizar un festival, se lo tuvieron que organizar los de afuera". Así empieza el primer audio que habría mandado Carlos Avilés, miembro de la comisión directiva del Escuadrón Gauchos de Chicoana. En este hacía referencia a la organización del Festival Nacional “El Carrileñazo”.

El mensaje no tardó en empezar a circular entre el gauchaje y despertó mucha indignación entre ellos. Estos dichos cayeron muy mal a la agrupación de El Carril, quienes tomaron cartas en el asunto.

"Hasta a mí me querían dar la doma, cuando les i'dicho rajá a la mierda de acá, yo soy de Chicoana, no soy ningún vendepatria. (Risas). Son unos coyas inútiles", siguió Avilés en el mismo audio. Hasta el intendente Efraín Orosco ligó: "a mí me la ofreció Orosco, le dije rajá a la mierda".

Desde el grupo carrileño, elevaron una nota pidiendo disculpas por el exabrupto de Avilés, y solicitando las sanciones pertinentes. "Nos sentimos agraviados, injuriados y descalificados por el señor Avilés. No encontramos motivos para agravios y falta de respeto", escribieron. Todavía no recibieron una respuesta.

La copia de esta misiva firmada por Alfonso Yáñez, presidente de la institución gaucha carrileña, también fue enviada a la Asociación de Jinetes y Tropilleros de Salta.