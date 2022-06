Con los números justos, la oposición logró el quorum y debate sobre la Boleta Única de Papel

La coalición de bloques opositores logró hoy alcanzar el quorum necesario con 129 votos -el mínimo- para dar inicio al debate por la Boleta Única de Papel en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos rechaza la iniciativa pero, si no ocurre ningún imprevisto durante la sesión, la oposición podrá darle media sanción al proyecto.

El salteño Miguel Nanni fue el primero en tomar la palabra por ser autor del proyecto. El diputado radical destacó que en las últimas elecciones con boleta partidarias “se desperdiciaron el 95%”. En la misma línea, Florencio Randazzo señaló que “si bien el sistema electoral es fiable, no hay ninguna duda, no es menos cierto que hay robo de boletas, fiscales pagos, y que las las estructuras de quienes son gobierno tiene ventaja”.

“Lo más importante acá es que hemos logrado una nueva mayoría: plural, diversa y respetuosa en una Argentina de la grieta que nos impide encontrar soluciones a los problemas que tenemos los Argentinos”, dijo el ex ministro. Y agregó: “Estoy convencido de que muchos de los que estamos acá, incluso aquellos que hoy no nos van a acompañar con la boleta única estarían dispuestos a acompañar una ley de estabilidad económica para combatir la inflación, una ley para fomentar las exportaciones”.

El oficialista Hernán Pérez Araujo denunció que la reforma electoral “viene saliendo con fórceps, no es natural, porque no hay un consenso como el que se viene manifestando”. En ese sentido, convocó a la oposición a trabajar “en una agenda de consenso en serio, no de 131″ y a “ocuparse de los temas que verdaderamente aquejan a la sociedad argentina”.

El debate es conducido por Omar De Marchi, vicepresidente primero de la Cámara, debido a que el titular del cuerpo, Sergio Massa, viajó junto a Alberto Fernández a Estados Unidos para la Cumbre de las Américas.

La sesión especial estaba convocada para hoy a las 10, pero la oposición pidió ayer postergar cuatro horas el debate “en virtud de las cancelaciones de numerosos vuelos por las inclemencias climáticas de público conocimiento”. Como no había margen para ausencias, buscaban garantizar que los diputados que tuvieron demoras en los vuelos puedan llegar por vía terrestre desde sus provincias.

Hace un mes los principales bloques de la oposición lograron forzar al Frente de Todos a debatir el proyecto en comisión a través de un emplazamiento que obtuvo 132 votos afirmativos.

A los 132 hay que restarle la presencia de Mario Negri, presidente del bloque de la UCR, quien el lunes anunció que se contagió de COVID-19 y deberá seguir en aislamiento. Además, Romina del Pla, del FIT, que votó favorablemente el emplazamiento, luego realizó críticas al dictamen de mayoría que impulsaron desde la oposición y anunció que se abstendrá. Los otros tres diputados del FIT ya rechazaron el proyecto en comisión.

“Entendemos que el proyecto sobre la BUP sigue manteniendo lo esencial del régimen electoral actual. No avalamos ni la boleta partidaria con la que priman los aparatos empresariales y de Estado ni está boleta única cuyo diseño favorece otra vez la arbitrariedad de la Justicia electoral y la primacía de las fuerzas dominantes”, explicaron desde el FIT.

Por otro lado, el diputado del Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, puso en duda su acompañamiento al proyecto. Durante el debate había manifestado algunas críticas a la iniciativa, como la inclusión de la opción de “lista completa”. Por eso, la mayoría opositora quedó sin margen para nuevas sorpresas. En total tienen 130 votos, el debate se inició con 129 por una demora de la diputada libertaria Victoria Villarruel.