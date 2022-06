Cobro irregular de impuestos municipales: "Le tienen que devolver la plata a la ciudadanía"

Hace algunas semanas se llevó adelante una reunión entre EDESA, la Municipalidad y el Ente Regulador de los Servicios a fin de analizar el cobro irregular de los impuestos municipales mediante las boletas de luz. El presidente del Ente, el Dr. Carlos Saravia visitó el programa Sin Vueltas, producido por InformateSalta, y se refirió al respecto.



Saravia fue categórico en sus declaraciones y aseguró que “se pueden cometer errores, pero no hay que tener la soberbia de no aceptar y no devolver el dinero”. En este sentido, advirtió que la Municipalidad debe restituir el dinero mal cobrado de los impuestos a los contribuyentes.

“Estamos hablando de cientos de millones de pesos involucrados en esta operatoria, es una cuestión grave”, destacó el presidente del ENRESP. En esta misma línea, consideró que la devolución del dinero recaudado bajo esta modalidad, se la puede hacer con notas de créditos.

En ese marco, denunció que desde el Ejecutivo “hicieron renunciar a un director de la Agencia Recaudadora porque se negó a hacer este tipo de cosas".

Por otro lado, Saravia lamentó también la “lentitud” del Concejo Deliberante y del Defensor del Pueblo en no intervenir en pos de los contribuyentes. Condenó además que desde el Tribunal de Cuentas traten “de evasores a los pobres”.

“No estoy viendo que la intendenta haya dado la orden de retroceder”, resaltó Saravia ante esta situación.

¿Cómo se hizo el cobro irregular de impuestos municipales denunciado?

El Dr. Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador en su paso por Sin Vueltas, repasó que tras la advertencia de los vecinos, se detectó una doble y hasta una triple cobro de impuestos municipales en las boletas de luz. “Al vecino le duele pagar servicios y tributos, y el problema es que veo demasiada desprolijidad, mucha falla, pese a una Municipalidad con 5 mil empleados”, destacó.



Resaltó que el “25% del total de la factura de luz, son tributos que no tienen autorización para estar en la boleta sumado cambio de base imponible”. En este último punto, reiteró que la Municipalidad en una “falla administrativa” creó 23 mil nuevos contribuyentes “tienen alguna dependencia dentro del mismo catastro”.

Ejemplificó que dentro de un mismo catastro se detectan en algunos casos la existencia de dos o tres medidores de luz, dado que se subdividió el terreno, por diferentes motivos. Pese a esa situación, Saravia aclaró que no se debe cobrar por duplicado o triplicado los impuestos municipales dado que no está autorizado y para hacerlo de debe cambiar la modalidad de cobro.

Asimismo, cuestionó que ante esta irregularidad detectada, se le pida al vecino que haga el reclamo administrativo en donde se debe presentar un croquis de la vivienda. Consideró que el ejecutivo es quien debe destinar personal municipal para que haga este tipo de inspecciones y arme los legajos correspondientes.

Finalmente, manifestó que por el momento la única forma de frenar esta situación es dividiendo la boleta de luz, para que se pague los impuestos municipales por separado. “Nadie fue aún a la Justicia, no estaría mal que la Municipalidad vaya”, concluyó Saravia.