Franco necesita reunir dinero para operarse y seguir cumpliendo su sueño de boxear

Franco Lazarte es un joven deportista de 20 años, oriundo de Tartagal, que ya pisó varios ring de boxeo en su categoría de "supermediano" y hoy ve truncado su sueño debido a una lesión en su manguito rotador (parte de la articulación del hombro) que si bien la tiene desde un inicio de su carrera hoy esto le trajo complicaciones.

"Desde ahí empecé a manejar muy bien la izquierda que es el brazo inhábil que tenía. Empecé a pelear, me fue yendo bastante bien, me empecé a convencer a mí mismo que así podía crecer".

Durante su estadía en Mendoza el joven creció bastante "Guantié con profesionales, Kevin Muñoz campeón mundial, y mi profesor Pablo Chacón que es campeón mundial en peso Pluma. Vine bastante crecido, realicé alrededor de 6 peleas y fui victorioso en la mayoría" dijo por Multivisión.

Si querés ayudar a este joven deportista del interior de Salta, que proyecta una muy buena carrera en el Box, podés donar dinero y así poder juntar los 200 mil que le faltan para la cirugía que ya está programada para el 27 de Junio podés contactarlo al 3878635958.

"Tengo que juntar el dinero, estuve en Salta la semana pasada hablé con el cirujano que me va hacer la cirugía. Vimos todo, me hizo una tomografía, está bastante complicado, 60% del hombro destruido, me tienen que poner prótesis, tornillos y bastante cosas, solo tengo que conseguir para los materiales, el 27 tengo que estar en Salta en una clínica privada".