Habló la esposa del taxista acusado de golpear a una mujer: "Ella bajó agredirlo"

Hace unos días, conocíamos un aberrante episodio de violencia machista en pleno centro de la ciudad de Salta. Una taxista fue golpeada en el rostro por un colega al pedirle que le cediera lugar en una parada.

Hoy, la esposa del acusado habló sobre lo sucedido y cargó contra la mujer atacada. Dijo que ella no quiso irse de la parada. "Esta señora está difamando por todos lados. Nicolás no es agresivo en ningún momento. Él le pidió lugar con juego de luces, amablemente le pidió que se retire. No hubo discusión. Ella bajó agredirlo, no quería salir de la parada", expresó en Somos La Mañana.

Según lo que ella cuenta, Sandra es responsable de todo lo que ocurrió ese día. "Mi marido como es chofer está muy preocupado por esto y por eso quiere que se aclare. Lo están amenazando los hijos de la señora. Se rumorea que los hijos fueron a buscarlo. Por eso queremos tratar todo con los abogados. Si es violencia de género que le den voz también a los hombres", finalizó.